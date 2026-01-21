Andalucía retoma la actualización de los reglamentos de los conservatorios, paralizada por la pandemia

Archivo - Fachada del Conservatorio Profesional de Música ubicado en la calle Jesús del Gran Poder, en el centro de Sevilla. A 7 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía retoma la actualización de los reglamentos orgánicos de los conservatorios de música, danza y de artes dramáticas tras su paralización con motivo de la pandemia. En 2020, llegó a estar en exposición pública un borrador de propuesta que ahora se vuelve a publicar a fin de que haya una versión nueva "en un par de meses".

Fuentes del departamento de María del Carmen Castillo han explicado a Europa Press que los reglamentos orgánicos son el instrumento con el que los conservatorios pueden ejercer su "autonomía pedagógica, organizativa y de gestión". "Dicha autonomía, estrechamente ligada a la responsabilidad con la que se ejerce, debe favorecer una adecuada flexibilización de las estructuras de organización y funcionamiento en este tipo de centros. En definitiva, se trata de que, a partir de una misma regulación, puedan definirse dinámicas de funcionamiento específicas que contextualicen tanto los aspectos relacionados con la organización, el gobierno y la administración de los centros, como los que se refieren al trabajo académico y a la dimensión social y cultural que estas enseñanzas superiores conllevan, aportan y enriquecen", se recogía en el primer borrador de hace seis años.

Los reglamentos marcan las directrices a seguir, por ejemplo, para los programas de movilidad y de investigación, así como las enseñanzas de Máster en Enseñanzas Artísticas y el programa para la organización de estudios de Doctorado. Asimismo, regulan los órganos de gobierno de los centros, las funciones y competencias de la dirección de estos centros y la configuración de los equipos directivos, tanto en la determinación del número y denominación de sus miembros como en la descripción y regulación de sus funciones específicas y la necesaria coordinación entre las mismas, así como los órganos de coordinación docente y los departamentos de coordinación didáctica.

Igualmente, establecen los deberes y derechos del alumnado, entre los que encuentran, específicamente determinados, los cauces y procedimientos para el ejercicio del derecho de participación; las funciones, deberes y derechos del profesorado, con especial mención a la protección del personal; la participación, los derechos y la colaboración de las familias del alumnado menor de edad en el proceso educativo; los derechos y las obligaciones del personal de administración y servicios; las normas de convivencia y la evaluación de los conservatorios superiores y de las escuelas superiores.