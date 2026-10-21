Aprobada la creación de la nueva Escuela Infantil 'Los Prados' en Guadahortuna (Granada)

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SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el decreto por el que se crea la Escuela Infantil 'Los Prados', en la localidad de Guadahortuna para atender la demanda de las familias en el primer ciclo de Infantil (hasta los tres años) en este municipio granadino, que hasta ahora no contaba con ningún centro para esta etapa, ni de titularidad pública ni privada.

El centro, que tendrá titularidad municipal, estará dotado con tres unidades y 41 puestos escolares. Por tramos de edad, las plazas se distribuyen de la siguiente manera: de 0 a un 1 año habrá ocho puestos; de 1 a 2 años serán trece plazas y de 2 a 3 años el centro dispondrá de veinte.

La Educación Infantil está considerada en Andalucía una etapa de carácter educativo, no solo asistencial, de escolarización voluntaria.

Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.

El régimen ordinario de clase comienza el tercer día hábil del mes de septiembre y finaliza el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año.