Castillo destaca a Ana Mancera como ejemplo del talento de la juventud andaluza y el éxito de la educación pública

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, junto a la estudiante Ana Mancera, que ha obtenido un 14 en la PAU. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, ha destacado que el 14 obtenido por Ana Mancera en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) refleja el talento y el esfuerzo del alumnado andaluz y el éxito de la educación pública.

Castillo se ha reunido con la estudiante granadina, alumna del IES Mariana Pineda de la capital, que ha obtenido la máxima nota en la PAU 2026 para trasladarle, como también a sus profesores, la enhorabuena y el reconocimiento del Gobierno andaluz.

Durante el encuentro, la consejera ha destacado que la joven se ha convertido en un "referente de excelencia, constancia y esfuerzo para todo el alumnado de la región".

En su intervención, María del Carmen Castillo ha subrayado que "el logro de Ana no es solo un orgullo para Granada, sino para toda Andalucía. Obtener una calificación perfecta de 14 sobre 14 demuestra una madurez académica, un compromiso y una capacidad de sacrificio excepcionales".

Además, ha señalado que "esta estudiante representa los valores de una juventud andaluza brillante, que pisa fuerte y que demuestra que, con esfuerzo público, el apoyo de los docentes y el respaldo de las familias, no hay meta inalcanzable".

Castillo ha recordado que Ana Mancera obtuvo la máxima nota de acceso en Andalucía tras reclamar una de sus calificaciones en la convocatoria ordinaria de la PAU.

Aunque inicialmente recibió por error un 2,5 en el examen de Filosofía, la revisión elevó su nota a un 10 definitivo. Gracias a esta corrección, la joven ha alcanzado un 14 perfecto, la puntuación máxima posible.

En este sentido, la consejera ha señalado que el sistema de revisión ha funcionado correctamente.

Prueba de ello es que se identificó un error humano, una omisión en la suma de uno de los ejercicios, cuya subsanación ha permitido a la estudiante alcanzar la puntuación máxima de 14 puntos.

Para Castillo, este caso demuestra que el procedimiento de reclamación es útil y constituye una garantía real para todo el estudiantado que se presenta cada año a estas pruebas.

Una vez finalizado el proceso de revisión de unos 3.100 exámenes de la PAU, se procedió a la modificación de unas 975 calificaciones, de los que en algo más de 600 casos ese cambio ha sido al alza con respecto a la nota inicial, y en el resto, se ha bajado.

La trayectoria de Ana Mancera se ha desarrollado íntegramente en centros públicos de la capital granadina, habiendo comenzado sus estudios en el CEIP Jardín de la Reina para continuar después en el Instituto de Educación Secundaria Mariana Pineda.

APTOS EN LA PAU

El 90,63 por ciento de los estudiantes presentados a la Fase de Acceso, es decir, la parte obligatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía ha logrado el aprobado, lo que supone 38.058 de un total de 41.993 alumnos examinados en esta parte obligatoria.

Los aptos en la Universidad de Granada suman 5.078, un 90,52 por ciento de los 5.610 examinados.

En cuanto a los admitidos para estudiar un grado el próximo curso académico en el sistema público universitario, han sido un total de 52.436 estudiantes, tras la primera adjudicación de plazas llevadas a cabo por el Distrito Único Andaluz (DUA).

De los 52.436 jóvenes admitidos en esta fase general, 40.258 proceden de Andalucía, 10.983 provienen del resto de España y 1.195 de fuera del país.

Atendiendo al sexo de los alumnos, la distribución se reparte entre 21.212 hombres y 31.224 mujeres.

Atendiendo a las instituciones académicas, la Universidad de Almería ha aceptado a un total de 3.421 alumnos, la de Cádiz a 4.862, la de Córdoba a 3.820, la de Granada a 11.728, la de Huelva a 2.650 y la de Jaén a 3.180.

Por su parte, la Universidad de Málaga incorpora a 8.180 estudiantes, la Pablo de Olavide a 2.891 y la de Sevilla a 11.704.

En cuanto a los grados más demandados por los alumnos andaluces en primera preferencia y teniendo en cuenta todas las peticiones, lideran la clasificación Enfermería, con 58.823, lo que representa un 12,21 por ciento de la demanda de todo el sistema andaluz.

Le sigue Medicina, que se apunta 42.527 inscripciones y una tasa de representatividad del 8,83 por ciento; Psicología, con 23.550 y un 4,87 por ciento; Fisioterapia, con 22.064 y un 4,58 por ciento; y Educación Primaria, con 20.449 y un 4,24 por ciento.