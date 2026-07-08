El FMI prevé que España (2,1%) crecerá en 2026 más del doble que la eurozona (0,9%)

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España seguirá siendo este año y el siguiente el que mejor evolución registrará entre las principales economías de la zona euro, según ha confirmado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su actualización estival de previsiones, donde anticipa que el ritmo de expansión español será más del doble que el promedio de los Veintiuno.

La institución dirigida por Kristalina Georgieva ha confirmado sus expectativas de que la economía española crecerá en 2026 a un ritmo del 2,1%, lo que supone una desaceleración de siete décimas en comparación con la expansión del 2,8% de 2025, mientras que para 2027 mantiene el pronóstico de crecimiento del 1,8%.

De este modo, el FMI ha mantenido sin cambios desde marzo las previsiones de crecimiento del PIB de España, confirmándolas tanto en su informe 'Perspectiva Económica Mundial', publicado en abril, como ahora en la actualización de julio, previa a la publicación de un segundo informe 'Perspectiva Económica Mundial' en octubre.

En contraste a la estabilidad de las proyecciones para España, el FMI ha vuelto a revisar a la baja los pronósticos de la zona euro y algunas de sus principales economías, como Alemania o Francia.

Así, la institución ha recortado en dos décimas su previsión de crecimiento del PIB de la eurozona, hasta el 0,9% en 2026, mientras que ha mantenido en el 1,2% la expectativa de 2027.

La rebaja en el crecimiento esperado de la zona euro refleja el debilitamiento estimado en la expansión de sus dos mayores economías. En concreto, ha rebajado al 0,7% en 2026 y al 1% en 2027 el aumento esperado del PIB de Alemania, recortando en una décima la previsión anterior para este año y en dos la del próximo.

En cuanto a Francia, las nuevas proyecciones del FMI contemplan un ritmo de crecimiento este año del 0,6%, tres décimas por debajo del anticipado en abril, mientras que han mantenido en el 0,9% el crecimiento esperado en 2027. De su lado, Italia ha logrado mantener en el 0,5% la previsión de crecimiento para cada uno de los dos ejercicios.

La previsión del FMI para España es ligeramente más pesimista este año que la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que a principios de junio anticipó una expansión del 2,2% en 2026, pero que para 2027 apunta a un crecimiento del 1,7%, una décima menos que el Fondo.

Asimismo, también se sitúa por debajo del pronóstico para España de la Comisión Europea, que en mayo situó en el 2,4% su previsión de crecimiento para España en 2026 y en el 1,9% la de 2027.

De su lado, a finales del pasado mes de junio, el Gobierno español mejoró en cuatro décimas su previsión de crecimiento del PIB español para este año, hasta el 2,6%, y elevó una décima su estimación para 2027, hasta el 2,2%, mientras que para 2028 y para 2029, prevé un crecimiento del 2,1% y del 2%, respectivamente.