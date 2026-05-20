Castillo recibe a los alumnos del IES Punta del Verde de Sevilla que irán a la final de la LEGO League

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha recibido a los alumnos de Punta del Verde de Sevilla que participarán en la final internacional de la competición LEGO League en California. - ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha recibido en la sede de Torretriana a los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Punta del Verde de Sevilla que participarán en la final internacional de la competición LEGO League en Long Beach, California (EE.UU.), del 29 al 31 de mayo, tras haber superado las etapas locales y la fase nacional en Burgos.

Castillo les ha hecho entrega de una bandera de Andalucía, que acompañará a la delegación que viajará a Estados Unidos y les ha felicitado por el esfuerzo que han realizado a lo largo de este torneo, ha informado la Junta en una nota. El equipo del centro sevillano, denominado LEGO Builders y compuesto por 18 alumnos, contará con el apoyo económico de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para facilitar su desplazamiento y participación en esta cita internacional de robótica educativa.

Carmen Castillo ha puesto en valor que esta competición "estimula la creatividad de los alumnos en las áreas Steam y, además, lo hace fomentando la inclusión y el trabajo en equipo, cuestiones básicas para el desarrollo académico de nuestros jóvenes". Los estudiantes de 4º de ESO de Punta del Verde ha logrado situarse entre los mejores proyectos de la competición, después de proclamarse ganador del torneo clasificatorio de Sevilla de la Firts LEGO League, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, lo que le permitió participar en la fase nacional.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destacado que "este reconocimiento pone de manifiesto el talento del alumnado, la implicación de su profesorado y el valor del trabajo desarrollado en los centros educativos andaluces en el ámbito de la competencia digital, la robótica educativa y las vocaciones científico-tecnológicas". El concurso consta de dos fases. En la primera el alumnado tiene que resolver un reto planteado por la organización para el cual deben construir robots y programarlos usando el material de Lego.

La segunda fase consiste en la presentación de un proyecto científico que en esta edición versaba sobre arqueología. El caso del centro sevillano optó por diseñar una experiencia multisensorial sobre la Casa de Cañada Honda de Itálica. Para ello, contaron con la orientación de catedráticos de la Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide y de empresas locales que le permitieron desarrollar e imprimir una maqueta en 3D, acompañada de un tour digital por el propio alumnado usando gafas 3D, degustación de pan y garum de la época romana, así como una prueba de perfume propio de dicho periodo.

El logro del IES Punta del Verde se enmarca en una línea de trabajo sostenida por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en los últimos años para impulsar la competencia digital del alumnado y del profesorado, especialmente a través de los programas Steam, la robótica aplicada al aula, el pensamiento computacional y la programación. "Estas actuaciones han permitido que cada vez más centros incorporen metodologías activas vinculadas a la tecnología, la creatividad, la resolución de problemas y el aprendizaje colaborativo", ha subrayado Carmen Castillo.

La participación del equipo en la LEGO League constituye un ejemplo concreto de cómo las políticas de innovación educativa desarrolladas en Andalucía tienen una traslación directa al aula y generan oportunidades para que el alumnado aplique sus conocimientos en contextos reales, exigentes y motivadores.

En este sentido, destaca la implementación del Programa Código Escuela 4.0 en Andalucía, orientado a generalizar y facilitar en los centros docentes el desarrollo de competencias digitales relacionadas con el pensamiento computacional, la programación, la robótica y el buen uso de la inteligencia artificial. Este programa se plantea como una medida adicional para reforzar la competencia digital del alumnado y del profesorado, y contempla la elaboración de proyectos STEAM 4.0 en los centros educativos.