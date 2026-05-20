Declarado un incendio en una zona de contenedores del Muelle de Pechina del Puerto de Almería

Incendio declarado en una zona de contenedores del Muelle de Pechina del Puerto de Almería. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Varias dotaciones de bomberos se han desplazado hasta el Muelle de Pechina del Puerto de Almería tras haberse declarado un incendio en una zona de acopio de material y contenedores donde se habían autorizado trabajos para la manipulación y corte de acero sin que, hasta el momento, consten daños personales.

Fuentes de la Autoridad Portuaria y del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que se ha recibido un aviso minutos antes de las 9,30 horas en los que se alertaba de las llamas, que afectarían a un conjunto de tubos vacíos y fuera de uso.

El incendio, que ha levantado una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, se ha producido en una zona exterior, fuera de cualquier nave industrial, aunque se desconoce si ha podido alcanzar a algún inmueble portuario.

Además de la Policía Portuaria, que ha otorgado los primeros avisos ante el incidente, desde EMA 112 Andalucía también se ha dado aviso a Policía Nacional y Policía Local de Almería.