El Papa presidirá la Misa del Corpus Christi en un escenario a modo de presbiterio delante de la fachada de Cibeles

Archivo - El Papa León XIV - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV presidirá la Santa Misa del Corpus Christi el domingo 7 de junio desde un escenario a modo de presbiterio situado delante de la fachada principal del Palacio de Cibeles.

La celebración ha sido preparada, en su dimensión litúrgica, por la Comisión de Liturgia del comité organizador de la Archidiócesis de Madrid, en estrecha colaboración con los demás organismos del mismo comité responsables de cada uno de los actos.

El Papa presidirá la Santa Misa con procesión y bendición eucarística en la plaza de Cibeles a las 10.00 horas del domingo 7 de junio, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, conocida popularmente como el Corpus Christi.

El servicio litúrgico estará formado por los diáconos, ceremonieros, lectores, intencionistas (oración universal), acólitos y oferentes (que presentan el pan y el vino) que participan en la celebración desarrollando sus ministerios propios, ha apuntado la Archidiócesis en un comunicado.

Tras la comunión, se colocará la hostia consagrada en la custodia y se pondrá en el centro del altar. Luego, el Papa dirá la oración después de la comunión, inciensará el Santísimo Sacramento y se iniciará la procesión.

El recorrido de la procesión consistirá en salir de la plaza de Cibeles por la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía, girando a la altura de la iglesia de San José para regresar hacia Cibeles por el otro carril.

Una vez finalizada, tras incensar el Santísimo Sacramento de nuevo y decir una oración, León XIV impartirá la bendición al pueblo con el Santísimo Sacramento en la custodia.

Desde la Archidiócesis han explicado que, por razones de orden y de seguridad, ha sido necesario reducir la participación de quienes acompañan al Santísimo Sacramento en relación a los que habitualmente lo hacen en el Corpus de Madrid.

Colocados en filas por los extremos de la calle, procesionarán, además de los diáconos y acólitos necesarios, niños que han hecho la primera comunión este año, laicos, vida consagrada, presbíteros, todos los cardenales, arzobispos y obispos, el Santo Padre y el Santísimo Sacramento.

CORO Y ORQUESTA DE CERCA DE 400 COMPONENTES

Para desarrollar el ministerio del canto litúrgico durante la Santa Misa y la procesión eucarística se contará con un coro y orquesta con cerca de 400 componentes del coro y orquesta de la JMJ, coro de San Juan de Ávila y de las escolanías del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, de la Abadía de la Santa Cruz y de la JMJ.

Para la comunión de los fieles se ha desarrollado un plan estratégico para asegurar la distribución de la comunión al mayor número posible de los fieles que asistan a la celebración. Así, a las personas más cercanas a la plaza de Cibeles les distribuirá la comunión presbíteros concelebrantes, mientras que al resto lo harán ministros extraordinarios de la comunión. Según la Archidiócesis, está previsto utilizar 2.300 píxides (recipientes para la comunión) con 200 hostias en cada una.

Los ministros extraordinarios saldrán desde seis iglesias eucarísticas, donde esa mañana se celebrará la Santa Misa en cada una para consagrar las hostias, con la asistencia de los propios ministros que las distribuirán.

En concreto, se trata de la Parroquia de San José (C/ Alcalá 43); Basílica de Jesús de Medinaceli (Plaza de Jesús 2); Parroquia de San Jerónimo el Real (C/ Moreto 4); Parroquia de San Manuel y San Benito (C/ Alcalá 83); Parroquia de Santa Bárbara (C/ General Castaños 2) y el Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón 4).

Para aquellas personas que no les sea posible recibir la comunión en el lugar en el que se encuentren, todas ellas permanecerán abiertas hasta las 14.00 horas para quienes deseen recibir la comunión. La comunión para celiacos también será en estas iglesias, ha indicado la Archidiócesis.

Además, a los 2.300 ministros que distribuirán la comunión les acompañarán otros tantos voluntarios, que en el momento en que comulgue el Santo Padre abrirán unos paraguas blancos para señalar la presencia de la comunión.