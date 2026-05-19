La rotura de una tubería de gas por las obras en Ventas provoca cortes en las líneas 2 y 5 de Metro

Archivo - Obas de Metro en la estación de Ventas (L2 y L5), en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Las Ventas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería de gas en el marco de las obras que Metro de Madrid está llevando a cabo para modernizar la estación de Ventas está provocando la mañana de este martes cortes en el servicio en las líneas 2 y 5, las que pasan por este punto.

La incidencia se ha producido sobre las 10 horas cuando en el transcurso de modernización y accesibilidad de la centenaria estación de Ventas "se ha picado una tubería de gas", por lo que "por precaución" se ha decidido interrumpir el servicio, según han informado a Europa Press fuentes del suburbano.

En concreto, el corte en la Línea 2 de Metro (Las Rosas-Cuatro Caminos) se ha producido entre las estaciones de Alsacia y Retiro, en ambos sentidos. Por su lado, en la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo), la interrupción se ha producido entre las estaciones de Quintana y Núñez de Balboa, también en ambos sentidos.

Personal de Metro de Madrid se ha personado en el lugar y trabaja para solucionar el incidente lo antes posible, han apuntado desde la compañía metropolitana.

El suburbano está acometiendo obras en la estación de Metro de Ventas para la implantación de cinco ascensores y la renovación integral del antiguo vestíbulo, cerrado desde 1970.

Con una inversión superior a los 19 millones de euros, el proyecto incluye la colocación de cinco ascensores, así como la creación de nuevos pasillos, accesos y un vestíbulo. Una vez terminada la restauración, el nuevo vestíbulo entrará a formar parte del circuito de los Museos del suburbano que incluye la Nave de Motores de Pacífico, el museo de los Caños del Peral, la de Chamberí, la exposición de trenes clásicos de Chamartín o el antiguo vestíbulo de Pacífico.