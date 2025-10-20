El CEIP Blas Infante de Puerto Serrano (Cádiz) acogerá obras de mejora de la accesibilidad por 190.000 euros

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha sacado a licitación por 192.806,63 euros las obras de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de accesibilidad en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Blas Infante de Puerto Serrano (Cádiz).

El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 3 de noviembre y la actuación supondrá la reforma de dos de los cinco edificios que componen el centro, distribuidos en dos parcelas distintas separadas por una calle peatonal, ha indicado la Junta en una nota.

En concreto, los trabajos se acometerán en los edificios uno, ubicado en la primera parcela, y cuatro, situado en la segunda, ambos de dos plantas sin ascensor y con aseos adaptados que no cumplen con la normativa actual.

El edificio uno cuenta en la planta baja, gimnasio, aseos y almacén, mientras en la planta alta se localiza el aula de música. El edificio cuatro, destinado a aulario de tercero a sexto de Primaria, alberga también la biblioteca, el salón de usos múltiples y la sala de profesorado, entre otros espacios.

Con estas obras se dotará al edificio cuatro de un ascensor y de un nuevo aseo adaptado por adecuación del existente. Además, resolverá el problema de accesibilidad que presenta actualmente el acceso a la primera parcela debido a la existencia de unos escalones, y se reformará el aseo adaptado del edificio número uno, en el que además se eliminará un pequeño peldaño en la entrada.

La actuación está recogida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.