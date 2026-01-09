El CEIP Mayor Zaragoza de Salobreña (Granada) inaugura las Aulas Sensorial y del Trastorno del Espectro Autista

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, inaugura el Aula Sensorial y del Aula Específica de Trastorno del Espectro Autista (TEA) del CEIP Mayor Zaragoza de Salobreña. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SALOBREÑA (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha inaugurado este viernes el Aula Sensorial y del Aula Específica de Trastorno del Espectro Autista (TEA) del CEIP Mayor Zaragoza de Salobreña que supone "un nuevo avance en la apuesta de la Junta de Andalucía por una educación pública inclusiva, equitativa y de calidad".

La delegada, que ha estado acompañada por la concejala de Educación de Salobreña, Maria Carmen Rodríguez Callejón, ha destacado que "hoy no inauguramos solo dos espacios físicos, sino que materializamos un compromiso firme con una escuela que no deja a nadie atrás y que se adapta para atender la diversidad del alumnado".

Martín ha resaltado "el esfuerzo que se realiza a nivel provincial para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".

En el curso 2025/26, la provincia de Granada cuenta con 63 aulas TEA, nueve más que el curso anterior, y con 233 aulas específicas de Educación Especial, diez más que el pasado curso. En total, 297 alumnos y alumnas con TEA son atendidos en estas aulas en la provincia, lo que supone un incremento de 48 estudiantes respecto al año anterior.

"Detrás de cada cifra hay historias personales, familias y un importante esfuerzo presupuestario y humano para dar la mejor respuesta educativa posible", ha subrayado.

Este centro público de referencia en la Costa Tropical se consolida como ejemplo de buenas prácticas en inclusión educativa. Con 369 alumnos y alumnas, de los cuales 55 presentan necesidades específicas de apoyo educativo, el centro escolariza a alumnado con diferentes perfiles, incluyendo ocho estudiantes en aulas específicas de Educación Especial y TEA.

La delegada ha puesto en valor el liderazgo del equipo directivo, encabezado por su director, José Manuel Armada Estévez, y la labor del claustro y del personal no docente, destacando su "talante dialogante, mediador y su clara vocación de acogida".

El Aula Específica TEA, atendida por una maestra especialista en Pedagogía Terapéutica con formación específica y un profesional técnico de integración social, ofrece un entorno estructurado, seguro y adaptado para favorecer el desarrollo personal, social y académico del alumnado, promoviendo al mismo tiempo su inclusión progresiva en la vida general del centro.

Por su parte, el Aula Sensorial se presenta como un recurso educativo y terapéutico de gran valor, destinado no solo al alumnado de las aulas específicas, sino también al resto del alumnado que, en determinados momentos, pueda necesitar un espacio de regulación emocional, estimulación multisensorial o calma.

El CEIP Mayor Zaragoza imparte Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, además de Educación Básica Especial, con recursos específicos de audición y lenguaje, apoyo a la integración, unidad específica de educación especial y atención al alumnado con trastorno del espectro autista.

Dispone de servicios complementarios de aula matinal y comedor escolar durante todo el curso, así como de una amplia oferta de actividades extraescolares relacionadas con el arte, el deporte, los idiomas, el estudio y la robótica.

Asimismo, desarrolla programas de refuerzo y acompañamiento educativo PROA y PROA+, transporte escolar ordinario y de educación especial, y participa activamente en numerosos planes y programas educativos de ámbito autonómico y estatal.