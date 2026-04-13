Un centenar de orientadores educativos participa en Jaén en una jornada formativa sobre el nuevo sistema de FP

Jornada formativa sobre el nuevo sistema de FP. - JUNTA

JAÉN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Profesorado (CEP) de Jaén acoge este lunes una jornada dirigida al personal orientador con el objetivo de reforzar sus conocimientos sobre el nuevo sistema de Formación Profesional y mejorar las herramientas con las que acompañan a estudiantes y personas trabajadoras en sus decisiones en este ámbito.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha asistido a este encuentro impulsado por la Junta de Andalucía y la Fundación Caixa Bank.

La sesión se enmarca en el ciclo que recorre las ocho provincias andaluzas entre marzo y abril y que permitirá formar a más de 1.000 profesionales de la orientación en toda la comunidad, según ha informado en una nota el Gobierno autonómico.

Cada encuentro tiene una duración aproximada de tres horas y media y combina actualización normativa, análisis del mercado laboral provincial y recursos prácticos para la orientación. Los participantes profundizan en las principales novedades derivadas de la Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la Formación Profesional y del Real Decreto 659/2023, que desarrollan el nuevo sistema integrado de FP. También abordan los itinerarios formativos, las vías de acceso, la acreditación de competencias profesionales y las características de la FP Dual.

El programa ha incluido un análisis específico del mercado laboral de la provincia de Jaén, "identificando los sectores productivos estratégicos, las demandas actuales de empleo y las oportunidades profesionales vinculadas a la Formación Profesional".

También se ha prestado especial atención a las profesiones Steam --ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés--, analizando "la brecha de género existente en estas áreas y proponiendo estrategias para fomentar una mayor participación femenina".

Como cierre de la jornada, los asistentes han recibido una batería de recursos y herramientas especializadas para reforzar su labor diaria de orientación y acompañamiento a estudiantes, personas trabajadoras y ciudadanos en proceso de recualificación profesional.

"Con esta iniciativa, Andalucía y la Fundación CaixaBank Dualiza refuerzan el papel del personal orientador como agente clave para acercar la Formación Profesional a la ciudadanía, en un contexto de transformación del sistema educativo y de creciente demanda de perfiles técnicos cualificados", ha indicado la Junta.