La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, junto a representantes institucionales y alumnado del CPIFP Almeraya, durante su visita al centro con motivo de su 60 aniversario. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Público Integrado de Formación Profesional (Cpifp) Almeraya de Almería celebra este año su 60 aniversario, seis décadas dedicadas a la formación de profesionales de la hostelería y el turismo desde sus orígenes en 1966 como Escuela de Hostelería de Almería, en el barrio de Los Molinos, hasta convertirse en el primer centro público integrado de FP de la provincia.

Con motivo de esta efeméride, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha visitado este viernes las instalaciones acompañada por el viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, y la delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez.

Durante el recorrido, los representantes institucionales han conocido la actividad formativa del centro, dirigido por Antonio Miguel Hernández Pérez, y han mantenido un encuentro con su comunidad educativa.

Desde su puesta en marcha, el Almeraya ha ampliado sus enseñanzas, modernizado sus instalaciones y adaptado su formación a las necesidades del sector turístico y hostelero, según ha informado la Junta en una nota.

Uno de los principales hitos de esta trayectoria se produjo en el curso 2022/2023, cuando comenzó a funcionar como Cpifp, el primero de estas características en la provincia, lo que "permitió avanzar hacia una oferta formativa integrada y una mayor vinculación con el entorno productivo".

A lo largo de estas seis décadas, el centro ha recibido numerosos reconocimientos por su contribución a la formación profesional y la difusión de la gastronomía, entre ellos el Escudo de Oro de la Diputación de Almería, concedido en 2003; el Premio Indalo al Mérito Turístico, en 2005; la Bandera de Andalucía, en 2010; y el premio de Formación de los galardones Capital Española de la Gastronomía, en 2019.

A estos reconocimientos se suma el segundo premio Flamenco en el Aula, obtenido en el curso 2021/2022 en la modalidad de elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos, por la incorporación del patrimonio cultural andaluz a las actividades educativas del centro.

DIEZ CICLOS FORMATIVOS ESTE CURSO

En el curso 2026/2027, el Cpifp Almeraya imparte diez ciclos formativos de las familias profesionales de Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias, distribuidos en dos de Grado Básico, tres de Grado Medio y cinco de Grado Superior.

La oferta incluye enseñanzas relacionadas con la cocina, la restauración, la panadería y repostería, la gestión de alojamientos turísticos, la organización de eventos y la información y asistencia turística.

Además, cuenta con un curso de especialización en Panadería y Bollería Artesanales y dos certificados profesionales de Grado C: Panadería y Bollería y Operaciones Básicas de Restauración.

La formación práctica constituye uno de los principales elementos del centro, que dispone de cocinas, talleres de panadería y pastelería, cafetería y comedor didáctico, espacios en los que el alumnado desarrolla actividades vinculadas a "situaciones reales de trabajo".

La visita institucional ha incluido también un almuerzo en el comedor didáctico, donde los estudiantes han puesto en práctica sus competencias profesionales mediante la elaboración y el servicio de un menú temático con motivo del Día Internacional del Flamenco.