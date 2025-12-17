Los centros educativos de Almería recibirán 8.000 recursos tecnológicos para reducir la brecha digital

El delegado de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso Martínez, durante la entrega de material para ADI en el IES Maestro Padilla de la capital. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Alonso Martínez, ha anunciado este miércoles la dotación de un total de 8.000 complementos para Aulas Digitales Interactivas (ADI) para los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Almería, con una inversión de 12,3 millones de euros.

Durante su intervención en el acto simbólico de entrega del material realizado en el IES Maestro Padilla de Almería, el titular de la Administración educativa provincial ha calificado esta inversión como "una apuesta estratégica por el futuro de la educación en Almería".

"Estamos dotando a nuestros centros de la tecnología necesaria para cerrar la brecha digital, personalizar el aprendizaje y preparar a nuestros jóvenes para los retos de una sociedad digital. Es el complemento perfecto a la distribución de dispositivos portátiles realizado en actuaciones anteriores, creando un ecosistema tecnológico robusto al servicio de la calidad educativa y la igualdad de oportunidades", ha expresado Alonso en un comunicado.

El delegado ha señalado que esta asignación forma parte del "compromiso del Gobierno andaluz con la digitalización educativa, que se refleja en la magnitud de esta actuación".

Asimismo, ha explicado que "esta medida tiene un doble objetivo: por un lado, mejorar el equipamiento tecnológico de las aulas para avanzar hacia una educación de mayor calidad y, por otro, facilitar la integración efectiva de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo trabajar en cualquier modalidad, ya sea presencial, a distancia o mixta".

Cada ADI parte de una base tecnológica común compuesta por un panel digital interactivo de gran formato de más de 74 pulgadas con ordenador integrado (OPS) y sistema de microfonía inalámbrica.

Esta configuración se adapta con formato fijo como ADI Básica para aulas estándar o con formato móvil como ADI Panel Móvil para una mayor flexibilidad. Se potencian además áreas pedagógicas mediante complementos específicos para Audiovisual, orientados a la producción multimedia, Steam, con robótica, impresión 3D y ciencia adaptada por etapas, y Taller de Radio para la creación de contenidos sonoros.

Alonso ha explicado que la asignación de estas ADI a cada centro "se ha planificado cuidadosamente". Para ello, se ha partido de una detección de necesidades realizada en consulta con los equipos directivos y los coordinadores de Transformación Digital Educativa (TDE) durante el curso 2022-2023.

Además, se han considerado las necesidades específicas de determinadas tipologías de centros, "buscando atender de forma adecuada al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), y se ha adecuado la distribución a la red de centros en funcionamiento en el presente curso escolar".

DIGITALIZACIÓN EN EL IES MAESTRO PADILLA

En el caso concreto del IES Maestro Padilla, ha explicado Alonso, se prevé la instalación durante este curso 2025-26 de 27 paneles interactivos fijos, cuatro paneles móviles, seis ordenadores de sobremesa, tres impresoras 3D, dos complementos para aula Audiovisual, tres complementos STEM Secundaria, un aula taller de radio, dos mesas interactivas, tres gafas de realidad virtual y 31 altavoces portátiles con micrófono, con una inversión superior a los 100.000 euros.

Además, el centro cuenta ya con "230 equipos portátiles, un Chromebook convertible, 53 microportátiles para uso del profesorado y uso general del centro, 96 puestos educativos en el hogar para préstamo en situaciones de teledocencia, 48 portátiles Educandos y 32 ordenadores duales".

Este equipamiento es, en palabras del delegado territorial, "parte de la actuación que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado en los centros educativos de la provincia con la entrega de un total de 7.861 dispositivos digitales y una inversión total de 2.775.001,88 euros".

Esta actuación está enmarcada en el Programa de Cooperación Territorial (PCT) para la Digitalización del Ecosistema educativo (#EcoDigEdu) y financiado por la Unión Europea (UE) a través de los fondos NextGenerationEU.