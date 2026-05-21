Cerca de 200 alumnos de 31 centros educativos participan en Pulpí (Almería) en el XII Encuentro de Mediación Escolar

Participantes en el XII Encuentro de Mediación Escolar, celebrado en el Castillo de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

PULPÍ (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El Castillo de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería), ha acogido este jueves el XII Encuentro provincial de Mediación Escolar, una jornada impulsada por la Junta de Andalucía que ha reunido a cerca de 200 alumnos mediadores de 31 centros educativos de la provincia para fomentar la "convivencia positiva" y prevenir el acoso escolar en las aulas.

La iniciativa, correspondiente al curso 2025-2026, ha contado con la planificación y ejecución del IES Mar Serena de Pulpí, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio y con el Servicio Provincial de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, según ha informado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso, ha participado en la jornada y ha destacado la mediación como una "herramienta pedagógica clave en la prevención del acoso escolar".

Alonso ha explicado que la mediación escolar es una herramienta preventiva recogida y planificada en los planes de convivencia de los centros educativos de la región y se trabaja durante todo el curso escolar. Asimismo, ha indicado que constituye un "factor clave" en las aulas para "fortalecer las capacidades afectivas del alumnado en todos los ámbitos de su personalidad y en sus relaciones sociales".

El delegado ha señalado que "el rechazo de la violencia, de los prejuicios, de los comportamientos sexistas y la resolución pacífica de los conflictos" son algunos de los objetivos que se persiguen con esta medida, que ha definido como "esencial".

Así, ha destacado que la Delegación de Desarrollo Educativo y FP de Almería da continuidad a este encuentro por ser un "punto de encuentro único" entre centros para compartir experiencias a través de los diferentes talleres organizados para los alumnos mediadores.

Alonso ha puesto también en valor el "firme compromiso" de la Consejería en la prevención del acoso escolar y el fomento de la convivencia positiva con iniciativas como el I Congreso Nacional de Convivencia Positiva en la Era Digital, que, según ha afirmado, ha situado a Andalucía como referente nacional en la protección del menor y la promoción de la convivencia escolar.

El delegado ha expresado además "el rechazo firme de la Delegación ante cualquier situación de acoso o ciberacoso que se haya producido o pueda producirse en el contexto de nuestra comunidad educativa".

Por su parte, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García Pérez, ha felicitado a los centros participantes por "el gran trabajo que están realizando en materia de integración, cohesión y apoyo educativo en los centros educativos de la provincia de Almería".

"Implicar a los propios estudiantes y dotarles de herramientas para que sean capaces de gestionar los conflictos que se generan entre iguales, les hace adquirir responsabilidades y se convierte en el mejor aprendizaje para lograr un buen clima escolar", ha trasladado el primer edil.

RELEVO PARA LA PRÓXIMA EDICIÓN

El acto de inauguración de esta duodécima edición del Encuentro de Mediación Escolar ha concluido con la entrega de diplomas de reconocimiento a los alumnos mediadores. El IES Campo de Níjar ha recogido el testigo para organizar la XIII edición del encuentro durante el próximo curso escolar 2026-2027.

En el encuentro han colaborado el Centro Municipal de Información de la Mujer, Fapace, el Centro del Profesorado de Cuevas-Olula, Cruz Roja de Pulpí, Guardia Civil de Pulpí, la Asociación Columbares y la Diputación de Almería.

La relación de centros participantes está compuesta por el IES Mar Serena, como centro organizador; IES Abdera; IES Albujaira; IES Jairán; IES Alhadra; IES Alto Almanzora; IES Alyanub; CDP Ciudad de Almería; IES Cruz de Caravaca; CDP Portocarrero; IES El Palmeral; IES Algazul; IES Entresierras; IES Francisco Montoya; IES Fuente Nueva; IES Jaroso; IES Pilar Quirosa; CDP Virgen del Mar; e IES Santa María del Águila.

También han participado el IES Aguadulce; IES Mediterráneo; IES Nicolás Salmerón; IES Rosa Navarro; IES Retamar; IES Rey Alabez; IES San Isidro; IES Turaniana; IES Valle del Almanzora; IES Villa de Vícar; e IES Campo de Níjar, centro que ha asumido el relevo para la próxima edición.