Cerca de 250 centros educativos de Granada desarrollan el Programa de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche

La delegada de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, junto a alumnos del centro La Asunción. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 250 centros educativos de la provincia de Granada participan este curso en el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche impulsado por la Junta para incrementar el consumo de estos productos saludables y generar rutinas que lo mantengan en el tiempo.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP, María José Martín Gómez, ha visitado el centro La Asunción, uno de los centros donde se ha repartido la fruta entre el alumnado.

Gómez ha destacado que "el programa no solo persigue aumentar el consumo de frutas, hortalizas y leche entre nuestros escolares, sino también reconectar a los niños y niñas con la agricultura, con el origen de los alimentos y con la importancia de una alimentación equilibrada para su desarrollo".

Asimismo, ha subrayado que uno de los objetivos generales para el curso 2025/2026 es "incrementar, tanto a corto como a largo plazo, el consumo de estos productos saludables, generando rutinas que se mantengan en el tiempo y que contribuyan a prevenir problemas de salud vinculados a una mala alimentación".

La modalidad de distribución de frutas y hortalizas contempla cuatro entregas en cada centro beneficiario, incluyendo en cada una de ellas tres productos diferentes para su consumo, de manera que el alumnado consume un producto por día.

Cada ración está compuesta por 120 gramos por estudiante de todos los productos, excepto 100 gramos en el caso del tomate cherry y 110 gramos en el caso de fruta y hortaliza fresca mínimamente procesada (IV Gama), además de 200 mililitros por alumno o alumna de gazpacho refrigerado y zumos de hortalizas.

El programa incluye también medidas de acompañamiento como la entrega de aceite de oliva virgen extra para la celebración de desayunos saludables, la visita del 'Frutibús' --ludoteca itinerante-- y la dotación de kits para el mantenimiento de huertos escolares.

CENTRO LA ASUNCIÓN

El centro La Asunción cuenta con una comunidad educativa formada por 669 alumnos y alumnas, 52 docentes y ocho profesionales no docentes, lo que refleja su dimensión y su consolidada trayectoria en la ciudad.

En cuanto a su oferta educativa, el centro imparte enseñanzas de primer y segundo Ciclo Infantil, Primaria Educación Secundaria Obligatoria y Educación Básica Especial. Además cuenta con apoyo a la integración.

También desarrolla numerosos programas y proyectos educativos como Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, el Plan de Igualdad de Género en Educación de Andalucía, el Plan de Actuación Digital (TDE - Código Escuela 4.0), ALDEA, aulaDjaque, ComunicA, ConRed Andalucía, Emprendimiento Educativo, Hábitos de Vida Saludable, Prácticum Grado Maestro y STEM.

El centro cuenta con Programa de Centro Bilingüe en Inglés. La delegada territorial ha valorado el compromiso del centro con la innovación educativa y la formación integral del alumnado.

Finalmente, Martín Gómez ha reiterado que "la escuela es un espacio clave para promover estilos de vida saludables. A través de este programa, no solo mejoramos la alimentación del alumnado, sino que sembramos conciencia sobre la importancia del sector agroalimentario andaluz y del cuidado de nuestra salud desde la infancia".