Cerca de 500 inscritos en la provincia de Jaén en las pruebas para obtener los títulos de Graduado en ESO y de Bachiller

Imagen de archivo de una de las pruebas. - JUNTA

JAÉN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 485 personas se han inscrito para participar en la provincia de Jaén en las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller

Los exámenes, que se realizarán de manera simultánea en todas las provincias andaluzas, tendrán lugar este sábado 11 de abril, según ha informado el Gobierno autonómico.

Las pruebas para la obtención del título de Graduado en ESO, con 432 inscritos, constituyen una vía para que las personas mayores de 18 años puedan acceder a esta titulación básica en el sistema educativo que les permite, a su vez, continuar su formación académica en los niveles superiores de Bachillerato y Ciclos Formativos.

Están concebidas como una segunda oportunidad para el alumnado que abandonó sus estudios de manera prematura, así como para aquellas personas que en su día no pudieron formarse. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional realiza cada año dos convocatorias, en abril y junio.

Para la organización de las pruebas, que se desarrollan en jornada de mañana y tarde, se han constituido dos comisiones evaluadoras. Los contenidos de los ejercicios son los correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas y se organizan en torno a tres ámbitos de conocimiento: científico-tecnológico, social y de comunicación.

Para obtener el título es necesario aprobar los tres ejercicios, si bien, en caso de no superar el conjunto de las pruebas, se mantienen las calificaciones de los ámbitos aprobados que tendrán validez en todo el territorio nacional. De este modo, los aspirantes podrán optar al título de Graduado examinándose de los ámbitos suspensos en sucesivas convocatorias.

Asimismo, las personas que previamente hayan cursado la etapa de ESO, en el régimen general o para personas adultas, y hayan superado determinadas materias o ámbitos estarán exentas de hacer las pruebas correspondientes, de acuerdo con las equivalencias establecidas.

Una vez concluidas las pruebas de este sábado, se abrirá un nuevo plazo de presentación de solicitudes, desde el 13 de abril al 4 de mayo para participar en la convocatoria correspondiente al mes de junio de 2026, que tendrá lugar el día 20 de junio.

En cuanto a las pruebas dirigidas a obtener el título de Bachiller para personas mayores de 20 años, este 11 de abril tiene lugar la primera jornada de las pruebas que continuarán el próximo día 18 con su segunda jornada. En esta convocatoria, se han inscrito 53 personas en la provincia de Jaén, para cuya organización se ha constituido una comisión evaluadora.

Los aspirantes se examinarán de las materias pertenecientes al bloque de materias comunes, de modalidad y optativas de las distintas modalidades de bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología, General, y Artes en sus dos vías, la de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y la de Música y Artes Escénicas.

El objetivo de estas pruebas es facilitar el acceso a una titulación académica oficial, favoreciendo su reincorporación al Sistema Educativo para completar su formación con estudios superiores.

La Consejería realiza cada año una convocatoria, dividida en dos jornadas. Para obtener el título de Bachiller es necesario superar todos los ejercicios, si bien se podrán mantener las materias aprobadas para próximas convocatorias. Por su parte, las personas que ya hubiesen cursado y superado una o varias materias en Bachillerato o enseñanza equivalente quedarán exentas de hacer parte de las pruebas.