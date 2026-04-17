Cerca de 800 alumnos de 31 centros educativos participan en la V edición de la Feria de la Ciencia de Almería

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, participa en una demostración durante la V Feria de la Innovación y la Ciencia de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 780 alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato de 31 centros educativos sostenidos con fondos públicos han participado en la V edición de la Feria de la Innovación y la Ciencia de Almería.

Según ha concretado la Junta en una nota, de los 31 centros participantes, 17 han presentado proyectos propios de investigación y otros 14 lo han hecho en colaboración con investigadores de la Universidad de Almería (UAL). Además, también han participado 14 centros del proyecto Antártida.

El certamen, celebrado bajo el lema 'Una ventana abierta a la ciencia', al que ha asistido la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, tiene como objetivo visibilizar el trabajo de investigación que los alumnos realizan en las aulas, laboratorios y centros universitarios de investigación.

Castillo ha señalado que "es esencial acercar a nuestros alumnos a la ciencia porque es un área fundamental del conocimiento que fomenta el pensamiento crítico". También ha puesto en valor la divulgación científica y ha afirmado que "avanzar en innovación es fundamental, pues la capacitación tecnológica difumina las desigualdades sociales".

La actividad, organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería junto a la UAL, con la colaboración de la Fundación DesQbre, se ha articulado en torno a 32 estands atendidos por alumnos que han explicado sus proyectos, mientras que los trabajos de Antártida se han expuesto mediante paneles informativos repartidos por la zona expositiva, que ha recibido la visita de alrededor de 2.000 alumnos.

Los proyectos con mayor brillantez y capacidad divulgativa serán seleccionados para participar en La Noche Europea de l@s investigador@s 2026.

Además, se han celebrado dos pases del monólogo 'Ciencia Divertida: Física y Química'. Antonio Tovar, oceanógrafo químico especializado en contaminación marina y ciclos biogeoquímicos y director del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, ha pronunciado una conferencia magistral y ha mantenido una charla coloquio con representantes del proyecto 'Descubriendo la Antártida'.

El Pabellón de Historia Natural de la UAL también ha estado presente en la feria con una carpa propia en la que ha ofrecido nueve visitas guiadas para profundizar en los ecosistemas marinos, los minerales luminiscentes y las ballenas. En otra zona, una exposición ha mostrado los principales hallazgos del inventor, científico y tecnólogo Torres Quevedo.

Durante la celebración de la feria, Leia Moreno, ganadora del Certamen regional de monólogos de divulgación científica para alumnas 'Las que contarán la ciencia', ha recibido el certificado de reconocimiento de manos de la consejera, que ha destacado que "el talento femenino aporta nuevos puntos de vista necesarios para la innovación científica y tecnológica de Andalucía".