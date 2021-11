La colaboración del IES 'Jándula' de Andújar (Jaén) y 'Al-Andalus' de Almería consigue el Premio Nacional eTwinning 2021

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de colaboración entre los Institutos de Educación Secundaria (IES) 'Jándula' de Andújar (Jaén) y 'Al-Ándalus' de Almería se ha alzado con el Premio Nacional eTwinning 2021, una iniciativa de la Comisión Europea que premia proyectos que fomentan el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

La Junta de Andalucía ha detallado en un comunicado que despertar en el alumnado el interés por el mundo clásico y la mitología a través de una gran variedad de actividades relacionadas con diferentes formas de representación artística es el eje central del proyecto 'Myth'arts: myths in art and litterature', realizado por las profesoras Matilde María Morales Pascual del IES 'Al-Andalus' de Almería y Mercedes Casuso Quesada del IES 'Jándula' de Andújar.

Se trata de la propuesta que ha obtenido el reconocimiento en la modalidad de Bachillerato en los Premios Nacionales a Proyectos de Colaboración Escolar eTwinning 2021, otorgados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El delegado territorial de Educación y Deporte en Jaén, Antonio Sutil, ha resaltado que "en este proyecto los estudiantes descubren una afinidad cultural y artística que les hace sentir que forman parte de una misma comunidad, Europa".

"El proyecto exhibe un gran trabajo colaborativo por parte de los grupos de estudiantes internacionales, con excelentes productos, destacando una e-magazine en la que se incluyen podcasts alusivos a diversos personajes de la mitología clásica", ha indicado el delegado.

En total, diez docentes andaluces responsables de tres proyectos han sido reconocidos en una iniciativa de la Comisión Europea que dinamiza la comunidad de centros escolares no universitarios más grande de Europa.

Así, eTwinning tiene el objetivo de facilitar el contacto y el trabajo colaborativo entre docentes y alumnado europeo con la ayuda de las tecnologías, además de facilitar recursos y opciones de desarrollo profesional para el profesorado.

Además, ha indicado que ofrece una plataforma a los equipos educativos de los centros escolares de los países europeos participantes para comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos y compartir. Está cofinanciado por Erasmus+, programa europeo para la educación, formación, juventud y deporte.

Actualmente, en España, hay más de 80.000 docentes registrados en esta plataforma, procedentes de más de 17.000 centros educativos, y durante este curso escolar están activos más de 3.600 proyectos eTwinning.

En Andalucía, ha explicado que se cuenta con más de 12.000 docentes registrados procedentes de más de 3.000 centros educativos con más de 500 proyectos registrados en el curso 2020-2021, de los cuales 124 han obtenido el Sello de Calidad Nacional y 82 el Sello de Calidad Europeo.

OTROS PREMIADOS

Junto con el proyecto que comparten los institutos almerienses e iliturgitanos, en la modalidad de Bachillerato, también ha sido premiado el proyecto titulado 'Quijotes del siglo XXI' realizado por María José Vázquez González del IES 'Pino Montano' de Sevilla, María Ángeles Bazalo Miguel y Leonor Sabater Sánchez del IES 'Albert Einstein' de Sevilla junto a Amaya Alonso Cabria (País Vasco).

En la categoría de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) han sido galardonados los proyecto titulado 'Women with conscience and science: Marie Curie. Looking for eTwinnio', realizado por María Rosario Rodríguez Utrilla y Montserrat Jiménez Ruiz, docentes del IES 'Vega de Atarfe' (Atarfe, Granada), Sandra Campaña Moreno, del IES 'Mariana Pineda' (Granada), María Ángeles Gutiérrez Díaz y J. Ángeles Molina Márquez, del IES 'Macarena' (Sevilla) y María José Cayuela Torres (Ceuta).

Al acto de entrega, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha asistido la secretaria general de Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, Olaia Abadía, que ha felicitado a los docentes premiados por el gran trabajo realizado y ha destacado el reto que ha supuesto desarrollar esta iniciativa en el curso 2019/20 condicionado por el Covid-19. En total han sido premiados 34 docentes de distintas comunidades autónomas.