El colegio Ave María del Quemadero de Almería celebra su 120 aniversario con una exposición de 27 artistas

Acto institucional de celebración del 120 aniversario del CEIP Ave María del Quemadero de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ave María del Quemadero de Almería ha celebrado este martes el acto institucional de su 120 aniversario, con actuaciones musicales y recitales poéticos del alumnado y la inauguración de una exposición colectiva de artes plásticas que reúne obras de 27 artistas.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el CEIP Ave María del Quemadero, fundado en 1906 e inspirado en los principios pedagógicos del padre Andrés Manjón, es uno de los centros educativos más antiguos y representativos de la provincia.

Desde sus orígenes, el centro tuvo una marcada vocación educativa y social que facilitó el acceso a la enseñanza de los niños y niñas de barrios humildes como El Quemadero, La Fuentecica y el Cerro de San Cristóbal.

Sus primeras aulas, algunas de ellas excavadas en la roca, fueron escenario de un modelo educativo basado en el aprendizaje práctico, el juego y la enseñanza al aire libre, que ha formado parte de la historia del centro desde sus comienzos.

La delegada territorial de Educación de la Junta en Almería, Carmen María Jiménez, ha destacado que celebrar los 120 años del Ave María del Quemadero "es reconocer mucho más que la trayectoria de un colegio. Es recordar la historia de generaciones de almerienses que encontraron en sus aulas oportunidades para aprender, crecer y construir su futuro".

Por su parte, el concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha felicitado a toda la comunidad educativa y ha recordado que "120 años se dice pronto, pero detrás de esa cifra hay 120 años de aprendizaje, de convivencia, de vocación y de compromiso con Almería, porque si hay un lugar donde esa función social de la educación se hace especialmente visible es precisamente en los barrios".

La exposición, organizada en colaboración con Indal-Ágora, incluye propuestas de pintura, escultura, grabado y talla. La muestra, que podrá visitarse hasta el 23 de noviembre, convierte las instalaciones del colegio en un espacio de encuentro entre educación, arte y cultura, al tiempo que acerca distintas manifestaciones artísticas al alumnado y a la comunidad educativa.

Al acto también han asistido el vicepresidente de la Diputación de Almería Eugenio Jesús Gonzálvez; el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Miguel Columna, antiguo alumno del colegio; el coronel subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani; y el vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López Román, entre otras autoridades. También ha estado presente el director del centro, Antonio L. Acosta García, junto a la comunidad educativa.