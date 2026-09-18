Comienzan las obras de ampliación del colegio rural San Miguel de Pulpí (Almería) con casi tres millones de inversión

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante el acto de colocación de la primera piedra de las obras de ampliación del CPR San Miguel de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

PULPÍ (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

Las obras de ampliación del Centro Público Rural (CPR) San Miguel de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería), han comenzado con una inversión de casi tres millones de euros que permitirá retirar un módulo de aulas prefabricadas y ampliar el número de puestos escolares hasta los 225.

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asistido al acto de colocación de la primera piedra de la actuación, que tiene como objetivo dotar al centro de los espacios necesarios para convertirlo en un centro tipo C1, con una línea para Infantil y Primaria.

Castillo ha señalado que "el inicio de una obra escolar es siempre motivo de satisfacción y de alegría ya que demuestra el firme compromiso de la Junta con la educación" y ha destacado que se trata de un proyecto "tan esperado". Según ha informado la Consejería en una nota, si todo se desarrolla con normalidad, las obras podrían estar finalizadas en unos 12 meses, en septiembre de 2027.

La ampliación contempla tanto la construcción de nuevos espacios como la reorganización de los existentes. La actuación se ejecutará en dos fases. La primera comprende la ampliación en el lado sur del colegio, adosada al edificio original, mientras que en la segunda se retirará el módulo prefabricado, se construirá en su lugar el edificio del gimnasio y se acometerán las reformas en el edificio principal.

Para hacer posible la ampliación, a la parcela actual se añadirá un solar colindante, con lo que se alcanzará una superficie total de 5.127,82 metros cuadrados. En el lado oeste se construirá el gimnasio, con vestuarios y almacén, mientras que en el sur se levantará un nuevo edificio de dos plantas.

La planta baja albergará el aulario de Infantil, con tres aulas polivalentes y sus correspondientes aulas exteriores, además de los espacios comunes de esta etapa educativa, la zona de comedor y cocina, dos porches vinculados a las correspondientes zonas de juegos y un aula de pequeño grupo.

En la primera planta se situará el aulario de Primaria, con seis aulas polivalentes, un núcleo de aseos que incluirá un aseo adaptado, un aula taller-música y un aula de pequeño grupo.

En el edificio existente se modificarán las particiones interiores para obtener los espacios necesarios. También se renovarán los aseos, se adaptará a la normativa la instalación eléctrica, se sustituirán las lamas deterioradas y se adecuará el acceso a la pista deportiva.

Este inmueble acogerá los espacios comunes y de administración, entre ellos los despachos de dirección y jefatura de estudios, conserjería, secretaría, sala de profesorado, salas para la asociación de madres y padres y para el alumnado, y biblioteca.

En los espacios exteriores se crearán zonas de juegos independientes para el alumnado de Infantil y Primaria. En materia de confort térmico y eficiencia energética, el centro contará con un sistema de bioclimatización mediante refrigeración adiabática con apoyo de energía solar fotovoltaica, además de calefacción mediante bomba de calor por aerotermia de alta temperatura.

La actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.

Esta obra se suma a las ya finalizadas en Pulpí por un importe superior a 400.000 euros. En concreto, en el CEIP Emilio Zurano Muñoz se han adaptado espacios para un aula de necesidades educativas especiales, mientras que la sede de El Convoy del CPR San Miguel se ha ampliado con la incorporación de dos aulas de Infantil con capacidad para 50 niños.

En conjunto, desde 2019 se han invertido más de 3,2 millones de euros en el municipio. El CPR San Miguel de San Juan de los Terreros es una de las tres sedes que componen este colegio rural, junto con las de El Convoy y Pozo de la Higuera.