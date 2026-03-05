El Conservatorio Isaac Albéniz de Cabra (Córdoba) contará con la especialidad de Flauta Travesera el curso 26/27

Copé (dcha.) y Priego (2º izda.), en el Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz de Cabra. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CABRA (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El Conservatorio Elemental de Música (CEM) Isaac Albéniz de Cabra, centro educativo con más de cuatro décadas de historia que acoge actualmente a más de 120 estudiantes, contará con una nueva autorización para el próximo curso 26/27, concretamente la de Flauta Travesera.

Así lo ha anunciado este jueves el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, durante la visita que ha realizado a dicho centro en compañía del alcalde de dicha localidad de la Subbética cordobesa, Fernando Priego.

Copé ha explicado que "esta nueva autorización reforzará la oferta musical, no solo del municipio, sino la de la comarca. Los alumnos y alumnas de este centro, por ejemplo, podrán dar continuidad a sus estudios en este instrumento en el cercano CPM Maestro Chicano de Lucena, circunstancia que consolidará su progresión y formación artística".

Además, según ha destacado, "el CEM Isaac Albéniz equilibra de este modo las especialidades de cuerda frotada con las de viento-madera", a la vez que "fortalece su proyecto escolar, en el caso de su orquesta". De esta forma, serán ocho las especialidades que oferte el centro a partir del próximo curso: Clarinete, Guitarra, Piano, Saxofón, Viola, Violín, Violonchelo y la citada Flauta Travesera.

INVERSIONES EN CABRA

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha realizado desde 2019 inversiones en centros educativos de Cabra por valor de más de 2,2 millones de euros. De este importe, casi 1,4 millones corresponden a actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), con el objetivo de mejorar las infraestructuras de los mismos.

Otra partida importante, de más de 500.000 euros, corresponde a la dotación de dispositivos digitales y a la creación o modernización de Aulas Digitales Interactivas (ADI) de colegios e institutos egabrenses. Con esta actuación se pretende mejorar la dotación de las aulas para garantizar el acceso a medios digitales adecuados para el desarrollo de la actividad educativa.

De esta forma se proporciona a los centros educativos un marco adecuado en cuanto a medios digitales, que les facilite el diseño y desarrollo de un Plan de Actuación Digital personalizado y adecuado a su comunidad escolar. Igualmente, y dentro de los planes 'Mejora del confort térmico' y 'Mejora tu centro', los centros educativos públicos de Cabra han recibido este curso casi 400.000 euros con el fin de mejorar sus instalaciones según sus propias necesidades.

PRÓXIMAS ACTUACIONES

Junto a ello y, "como prueba inequívoca de la apuesta de la Junta" por la localidad, Copé ha avanzado que en breve se iniciarán dos actuaciones, que aumentarán lo anteriormente invertido en el municipio egabrense.

La primera de ellas, y dentro del Plan Andalucía Actúa, cuyo objetivo es paliar los efectos del tren de borrascas que ha sufrido la comunidad, se realizará en el IES Felipe Solís. Allí, con una inversión superior a los 300.000 euros, se procederá a la sustitución del canalón y mejora de la impermeabilización de uno de sus módulos.

La segunda actuación, con un presupuesto programado de 425.000 euros, consistirá en la instalación de un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en el CEIP Andrés de Cervantes. Esta intervención se enmarca dentro del II Plan de Bioclimatización de Andalucía, que beneficiará a 19 centros cordobeses con una inversión total en la provincia de ocho millones de euros.