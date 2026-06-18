Corrales (Huelva) se incorpora al mapa de la FP pública con un nuevo ciclo de alta empleabilidad

Presentación de la implantación del nuevo Ciclo Formativo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre en el IES Antono Pérez Mercader de Corrales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALJARAQUE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, ha visitado este jueves el IES Juan Antonio Pérez Mercader, situado en el núcleo de población de Corrales, perteneciente al municipio de Aljaraque, acompañado por el alcalde la localidad, Adrián Cano, para presentar la implantación del nuevo Ciclo Formativo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, una de las principales novedades de la oferta de Formación Profesional para el curso 2026/2027 en la provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante la visita, Soriano ha subrayado que esta nueva enseñanza supone un "importante avance" para la comarca, ya que permitirá que el centro se incorpore por primera vez a la red pública andaluza de centros que imparten Formación Profesional.

"Presentamos una gran noticia para Corrales, para Aljaraque y para toda esta comarca. No traemos solo un nuevo ciclo, incorporamos Corrales al mapa de la Formación Profesional pública de Andalucía, ha afirmado el delegado.

La implantación de este ciclo responde a una "demanda histórica" tanto del alumnado como de los sectores vinculados al turismo activo, la educación ambiental y las actividades deportivas en la naturaleza. Además, permitirá ampliar la presencia de la Formación Profesional en el área metropolitana de Huelva y acercar "nuevas oportunidades formativas" a los jóvenes de Aljaraque, Corrales y municipios del entorno.

Además, Soriano ha explicado que la elección de este ciclo responde a "las características del territorio y a las necesidades de sectores económicos en crecimiento". "Corrales reúne unas condiciones excepcionales para impartir esta enseñanza. Su cercanía a las Marismas del Odiel, al litoral onubense y a numerosos espacios naturales convierte este entorno en un escenario idóneo para formar profesionales vinculados al turismo sostenible, el ocio educativo y las actividades en la naturaleza", ha señalado.

FORMACIÓN CONECTADA CON EL EMPLEO

El Ciclo Formativo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre ofrece una "amplia variedad" de salidas profesionales relacionadas con el turismo activo, el deporte al aire libre y la educación ambiental. Los futuros titulados podrán trabajar como guías de senderismo, cicloturismo o rutas ecuestres, monitores de campamentos y actividades de tiempo libre, responsables de actividades en instalaciones de ocio y aventura, guías de actividades en el medio acuático natural o socorristas, entre otras ocupaciones.

Además, el alumnado adquirirá competencias para diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural, guiar grupos por itinerarios de baja y media montaña, conducir rutas en bicicleta o a caballo, coordinar actividades recreativas y actuar ante situaciones de emergencia prestando atención básica a los participantes.

"UNA OFERTA HISTÓRICA"

La implantación de este nuevo ciclo forma parte de la nueva planificación de Formación Profesional diseñada por la Junta de Andalucía para el curso 2026/2027. La provincia de Huelva contará el próximo curso con 12.041 plazas de nuevo ingreso sostenidas con fondos públicos, lo que supone un incremento del 57,98% respecto a 2018.

Asimismo, la oferta provincial alcanzará las 288 enseñanzas entre ciclos formativos y cursos de especialización distribuidos por todo el territorio. La nueva planificación incorpora tres nuevos ciclos de Grado Medio, seis nuevos ciclos de Grado Superior y dos nuevos Cursos de Especialización, además de una nueva oferta en modalidad virtual.

Entre las nuevas enseñanzas destacan el Grado Superior en Organización y Control de Obras de Construcción en Palos de la Frontera; el Grado Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica en Huelva; el Grado Medio en Construcción; el Curso de Especialización en Comercio Electrónico; y el Curso de Especialización en Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados en Jabugo, una formación pionera en Andalucía vinculada a uno de los productos más emblemáticos de la provincia.

También se incorporan nuevos ciclos de Electromecánica de Maquinaria, Automoción, Asistencia a la Dirección e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Estas nuevas implantaciones supondrán la creación de 340 plazas durante el primer año y permitirán alcanzar las 650 plazas estructurales cuando toda la oferta esté plenamente implantada.

Además, la reorganización de enseñanzas con "escasa demanda" permitirá obtener "un saldo neto positivo de 570 plazas adicionales para la provincia, reforzando aquellas titulaciones con mayores perspectivas de empleo".

IMPULSO A LA FP VIRTUAL

El delegado territorial ha destacado igualmente la apuesta de la Junta de Andalucía por la Formación Profesional a distancia para facilitar el acceso a la formación a personas trabajadoras y con responsabilidades familiares.

En este sentido, la provincia incorporará el próximo curso el ciclo de Farmacia y Parafarmacia en modalidad virtual en el IES José Caballero de Huelva capital, con una oferta inicial de 100 plazas. Esta medida se enmarca en el crecimiento experimentado por la FP virtual en Andalucía, cuya oferta se ha triplicado desde 2018, pasando de 16.090 a 69.846 plazas.

Más de 300 familias participan en jornadas de orientación sobre FP Soriano ha querido poner en valor también las actuaciones de orientación desarrolladas por la Delegación Territorial para facilitar a las familias información sobre las oportunidades que ofrece la Formación Profesional.

Entre ellas ha destacado la jornada celebrada el pasado 27 de mayo en el Centro Cultural José Luis García Palacios de Huelva, en la que participaron más de 300 padres y madres. La sesión fue impartida por Samuel Cárdenas, del Área de Orientación Vocacional y Profesional del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de Huelva, y por Daniel Barragán, dinamizador de la Red de Dinamizadores de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Durante el encuentro se informó a las familias sobre la oferta formativa disponible, las vías de acceso, el calendario de escolarización y el procedimiento de admisión para el próximo curso. Más de 1,4 millones de euros de inversión en el centro Durante la visita, el delegado territorial también ha destacado el esfuerzo inversor realizado por la Junta de Andalucía en el IES Juan Antonio Pérez Mercader.

En los últimos años se han destinado más de 1,4 millones de euros a actuaciones de ampliación y mejora de infraestructuras, digitalización de las aulas, adquisición de equipamiento tecnológico, dotación de dispositivos informáticos para el alumnado, actuaciones de confort climático, mantenimiento y conservación del centro.

Entre las inversiones realizadas destacan más de 1,1 millones de euros destinados a la ampliación de espacios e infraestructuras, cerca de 62.000 euros para aulas digitales, más de 39.800 euros para dispositivos tecnológicos, más de 40.000 euros para actuaciones de confort climático y nuevas inversiones para la reparación de las cubiertas del gimnasio.

El plazo para solicitar plaza en las enseñanzas de Formación Profesional permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía o en el centro educativo elegido como primera opción.