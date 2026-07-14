Cuatro estudiantes de Huelva reciben un premio extraordinario por su excelencia académica

Recibimiento de los cuatro estudiantes de Huelva distinguidos con los Premios Extraordinarios de Bachillerato del curso 2025-2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Huelva, Carlos Soriano, ha recibido a los cuatro estudiantes de la provincia distinguidos con los Premios Extraordinarios de Bachillerato del curso 2025-2026, en un acto al que también han asistido sus familiares y los equipos directivos de los centros educativos en los que han cursado sus estudios.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los alumnos premiados son de Huelva capital. Se trata de Héctor Llerena Fabián, del IES La Rábida; Julia Domínguez Prieto, del IES Alonso Sánchez; Ariadna Rodríguez García y Guillermo Díaz Blanco, ambos del Colegio Colón Maristas de Huelva.

Durante el acto, Carlos Soriano ha felicitado a los galardonados y ha destacado que este reconocimiento "premia mucho más que unas magníficas calificaciones". El delegado, asimismo, ha recordado que detrás de cada expediente sobresaliente hay "muchas horas de estudio, esfuerzo, constancia, renuncias y también días en los que las cosas no salieron como esperabais, pero en los que decidisteis seguir adelante. Nadie llega hasta aquí por suerte".

En su intervención ha puesto en valor "la cultura del esfuerzo en una sociedad marcada por la inmediatez". "Vivimos en un momento en el que parece que todo tiene que ser rápido, inmediato y da la sensación de que el éxito llega de un día para otro, pero las cosas que realmente merecen la pena necesitan tiempo, trabajo, paciencia y compromiso", ha afirmado.

Soriano también ha reconocido a las familias, el profesorado y los equipos directivos de los centros educativos, señalando que este éxito "también les pertenece", ya que "han acompañado al alumnado durante todo su recorrido académico y han contribuido a que desarrollen todo su potencial".

Dirigiéndose a los estudiantes, el delegado territorial ha mirado al futuro y les ha trasladado un mensaje de confianza en sus capacidades. "Lo que más ilusión me hace es pensar en todo lo que todavía está por venir. Estoy convencido de que, desde donde decidáis desarrollar vuestro proyecto de vida, llevaréis con orgullo el nombre de Huelva y devolveréis a la sociedad, con vuestro trabajo y vuestro compromiso, todo el talento que hoy reconocemos".

Asimismo, ha asegurado que estos cuatro jóvenes representan el futuro de la provincia, destacando que confían "plenamente" en su talento y en su capacidad para "contribuir al desarrollo de Huelva y situarla donde se merece gracias a su conocimiento, su compromiso y su esfuerzo".

Por su parte, los alumnos premiados agradecieron el reconocimiento recibido y coincidieron en destacar que este galardón supone una recompensa al trabajo realizado durante los dos cursos de Bachillerato.

En sus intervenciones manifestaron que es un "placer" que "de alguna manera se premie el esfuerzo realizado", asegurando que este reconocimiento constituye "un importante estímulo para seguir avanzando en su formación" y que "ya era hora de que el esfuerzo también tuviera su recompensa".

Los Premios Extraordinarios de Bachillerato, convocados anualmente por la Consejería de Educación, distinguen al alumnado que ha alcanzado los mejores resultados académicos de esta etapa educativa. Para optar a ellos es necesario haber superado los dos cursos de Bachillerato en Andalucía y haber obtenido una nota media igual o superior a 8,75 puntos.

La obtención de este premio supone su anotación en el expediente académico del alumnado, la exención del pago de los precios públicos del primer curso en las universidades públicas andaluzas, conforme a la normativa vigente, una dotación económica de 500 euros, abonada en un único pago, y la posibilidad de concurrir posteriormente a la convocatoria de los Premios Nacionales de Bachillerato.

Con este acto, la Delegación Territorial ha querido reconocer públicamente el talento, el compromiso y la excelencia de unos estudiantes que se han convertido en "un referente" para toda la comunidad educativa onubense y en un ejemplo de que el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia siguen siendo el mejor camino hacia el éxito.