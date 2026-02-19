El delegado de Desarrollo Educativo de Cádiz inaugura el encuentro 'Cita con la FP' celebrado en Jerez

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, José Ángel Aparicio, en la inauguración del encuentro 'Cita con la FP' celebrado en Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha inaugurado este jueves el encuentro 'Cita con la FP', celebrado en el Club Nazaret de Jerez de la Frontera, una iniciativa orientada a fortalecer la colaboración entre el sistema educativo y el tejido empresarial de la provincia.

Organizado por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, el encuentro ha reunido a representantes de empresas de diversos sectores productivos, equipos directivos de centros docentes, profesorado, alumnado y miembros de la comunidad educativa, consolidándose como "un espacio estratégico para el impulso y la proyección de la Formación Profesional", según ha precisado la Consejería en una nota.

En el acto de inauguración, el delegado territorial ha puesto de manifiesto el papel estratégico de la Formación Profesional como "motor de empleabilidad, cohesión social y desarrollo económico".

Aparicio ha destacado la importancia de reforzar la colaboración con el tejido empresarial para garantizar "una formación práctica, actualizada y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral".

Asimismo, el encuentro ha contado con la participación de empresas vinculadas a distintas familias profesionales, entre ellas Informática y Comunicaciones, Administración y Gestión, Hostelería y Turismo, Sanidad, Electricidad y Electrónica, Comercio y Marketing, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Química, Energía y Agua, Industrias Alimentarias y Edificación y Obra Civil, entre otras.

Entre los objetivos de la jornada destacan el fortalecimiento de la cooperación entre centros educativos y empresas, el impulso de la Formación Profesional Dual, la difusión de la oferta formativa existente en la provincia y la generación de nuevas oportunidades de prácticas y empleo para el alumnado.

La celebración de 'Cita con la FP' reafirma el compromiso de la administración educativa con una Formación Profesional moderna, competitiva y alineada con las demandas del entorno productivo, contribuyendo al progreso y desarrollo sostenible de la provincia de Cádiz.