El delegado de Desarrollo Educativo en Jaén ensalza la colaboración de empresas de la provincia con la FP

Celebración de la I Jornada de FP y Empresas. - JUNTA

JAÉN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, ha Solano ensalza la colaboración de empresas de la provincia con la FP.

Así lo ha puesto de relieve en la I Jornada de FP y Empresas, celebrada en el nuevo Centro Integrado Público de Formación Profesional (Cpifp) de Jaén. Un encuentro dirigido a reforzar la colaboración entre el sistema de FP y las empresas del sector de hostelería y turismo, según ha informado el Gobierno andaluz.

Acompañado por el equipo directivo del centro y por el jefe del Departamento Estratégico de Relación con Empresas, Juan Casado, el delegado ha afirmado que la FP "constituye una línea estratégica para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén" y citas como ésta "refuerzan la conexión entre la formación y el empleo".

Este primer encuentro ha contado con la participación de 20 empresas de la familia profesional de hostelería y turismo e instituciones, con la previsión de ampliarse en futuras jornadas al resto de familias profesionales del centro educativo.

El objetivo, según ha incidido Solano, es fortalecer la colaboración con el tejido empresarial, identificar las necesidades reales del mercado laboral y adaptar la oferta formativa para mejorar la empleabilidad del alumnado.

Durante la jornada se ha destacado el papel fundamental de los centros integrados de FP como espacios de referencia para ofrecer una formación de calidad, innovadora y estrechamente vinculada al entorno productivo.

El delegado territorial también ha valorado la implicación de las empresas colaboradoras, cuyo compromiso permite un intercambio directo de las necesidades del mercado laboral, favoreciendo la empleabilidad del alumnado y la mejora continua de la oferta formativa.

Solano ha explicado que el nuevo CPIFP ofrece 22 ciclos formativos en las familias profesionales de Hostelería y Turismo, Industria Alimentaria, Fabricación Mecánica, Instalaciones y Mantenimiento, Energía y Agua, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, así como Seguridad y Medio Ambiente.

Ha destacado especialmente la nueva autorización, para el curso escolar 2025/2026, del ciclo formativo de Grado Medio de Emergencias y Protección Civil, que se imparte por primera vez en la provincia, ampliando las oportunidades formativas y de inserción laboral del alumnado en un ámbito estratégico y de creciente demanda social.

Además, Solano ha incidido en el impulso de la Junta por la FP, con una oferta de casi 11.000 plazas en la provincia de Jaén para este curso escolar. Esta apuesta se refleja en los 317 ciclos formativos de 26 familias profesionales que se ofertan, vinculados estrechamente a los tejidos productivos de cada comarca, promoviendo el desarrollo económico y el arraigo al territorio.

En este sentido, ha precisado que, en la actualidad, existen más de 6.100 convenios firmados con más de 2.700 empresas para que el alumnado de FP realice sus prácticas en entornos profesionales reales.

Finalmente, el delegado ha valorado la iniciativa del Cpifp. "Se consolida como un referente en la formación profesional del sector, contribuyendo a la mejora de la cualificación profesional y a la inserción laboral del alumnado en la provincia de Jaén", ha afirmado.