El delegado de Desarrollo Educativo en Jaén valora el trabajo para la bajada progresiva de ratio desde el curso 2026-27

JAÉN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional trabaja para "avanzar en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje a través de la bajada progresiva de ratio, a partir del curso 2026-2027, en el alumnado de tres años".

Así lo ha indicado el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, durante una reunión con representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Centros Públicos (Fampa) Los Olivos.

El encuentro se ha centrado en realizar un balance del primer trimestre del curso escolar 2025/2026, así como en coordinar las principales líneas de actuación para el desarrollo del resto del curso, según ha informado este lunes en una nota la Junta de Andalucía.

El delegado territorial ha abordado los principales aspectos relacionados con el inicio del curso en los centros educativos de la provincia. Al respecto, ha destacado el esfuerzo conjunto de los equipos directivos, el profesorado, el alumnado y las familias para consolidar los avances educativos alcanzados.

Por su parte, los representantes de la Fampa "trasladaron las inquietudes recogidas por las asociaciones de madres y padres del alumnado de la provincia de Jaén, especialmente en cuestiones relacionadas con las obras en centros educativos, el servicio de transporte escolar y la ratio", entre otras.

Sobre este último asunto, Solano ha aludido a "la nueva medida de bajada de ratio a 22 alumnos por aula en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, que comenzará a implantarse en el próximo curso 2026-2027 y quedará completada en el curso 2028-2029".

"Un cambio en el marco normativo para bajar la ratio en Infantil y Primaria, en cumplimiento también del acuerdo firmado en julio pasado con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, siendo la primera vez en la educación de Andalucía que se fija por norma un límite máximo por debajo del establecido en el Real Decreto estatal, que es la norma básica para toda España", ha explicado.

Igualmente, el delegado ha informado acerca de la situación del servicio de transporte escolar en Carchelejo. Ha detallado que "la Agencia Pública Andaluza de Educación, tras haber quedado desierta la licitación de la ruta de Carchelejo, continúa prestando el servicio gratuito de transporte escolar mediante dos taxis para el traslado del alumnado a su centro de referencia garantizando el normal desarrollo de las clases ordinarias".

Además, la Agencia Pública Andaluza de Educación continúa trabajando, como en ocasiones anteriores, en una nueva licitación con el objetivo de restablecer el servicio ordinario de transporte escolar mediante autobús.

Finalmente, Solano ha señalado "la importancia del diálogo permanente con las asociaciones de madres y padres como una herramienta fundamental para seguir avanzando en la mejora del sistema educativo, reforzando la colaboración entre la administración y las familias".