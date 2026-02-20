Desarrollo Educativo inicia la reparación de desperfectos causados por el temporal en el IES Cástulo de Linares (Jaén)

Visita al IES cástulo, en Linares - JUNTA DE ANDALUCÍA

LINARES (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha iniciado una actuación de urgencia para reparar los daños provocados por el temporal en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Cástulo de Linares (Jaén). El presupuesto asciende a 48.993,29 euros y el plazo de ejecución es de un mes.

El delegado territorial ha visitado el IES Cástulo para comprobar de primera mano las condiciones de seguridad del alumnado ya incorporado al centro, supervisar el inicio de los trabajos y conocer el alcance de las actuaciones previstas.

Durante su visita, en la que ha estado acompañado por la directora del centro, Antonia Romero, ha puesto en valor "la rapidez" con la que se ha dado respuesta a esta incidencia y ha subrayado "el firme compromiso" de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con "el mantenimiento, la mejora y la adecuación continua de las infraestructuras educativas, garantizando entornos seguros y de calidad para toda la comunidad educativa".

El tren de borrascas de las últimas semanas ha ocasionado filtraciones de agua en el centro a través de la cubierta y las juntas de dilatación, afectando principalmente a las aulas de la planta alta, donde se han producido goteras y desprendimientos parciales de revestimientos. También se han visto afectadas las luminarias y el sistema de refrigeración adiabática, de reciente instalación.

Solano ha informado de que a través de estas obras se actuará en las juntas de dilatación estructural existentes para asegurar su estanqueidad; se realizará una revisión de toda la cubierta, con objeto de reformar y reponer las tejas o partes que se encuentren deterioradas; se inspeccionará y reparará la instalación adiabática y fotovoltaica, así como toda la instalación eléctrica; y se arreglarán y pintarán los revestimientos de las aulas afectadas.

Esta obra ha sido incluida dentro de la programación especial de actuaciones de urgencia como consecuencia de los daños ocasionados por el temporal en los centros educativos de Andalucía, a ejecutar por la Agencia Pública Andaluza de Educación.