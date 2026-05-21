Doce centros andaluces se clasifican para la final del programa STEM Racing Fórmula 1

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, junto a los alumnos de los doce centros clasificados para la final del programa STEM Racing Fórmula 1. - ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Un total de doce centros andaluces se han clasificado para la fase final del proyecto STEM Racing supported by Fórmula 1, un programa internacional en el que han participado más de 200 alumnos y en el que los estudiantes construyen y compiten con un prototipo a escala de un coche de Fórmula 1, replicando el trabajo que desarrolla una escudería profesional.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha asistido a la entrega de los premios que se ha desarrollado en el Museo de la Atalaya, según ha detallado la Consejería del ramo en una nota.

El IES Rodríguez Delgado de Ronda (Málaga) ha sido considerado el 'Equipo más rápido' y ha resultado el ganador de la final de 'knock outs' y ganador absoluto de la categoría Professional, en la que el IES Abdera de Adra (Almería) ha ocupado el segundo puesto y el IES San Juan Bautista de Navas de San Juan (Jaén) el tercero.

En la categoría 'Entry' han ganado el Colegio Huerta Santa Ana de Gines (Sevilla). El Colegio Salesianos Palma del Río de Córdoba ha quedado el segundo y el tercero el Centro Inglés de El Puerto Santa María (Cádiz).

En 'Development' la clasificación ha quedado con el IES Salvador Rueda de Málaga en primer puesto, el Colegio Diocesano Santa María de Écija (Sevilla) en el segundo y el IES Padre Suárez de Granada en el tercero. También irán a la fase de Madrid clasificados por puntos el Colegio Claret de Sevilla, el IES Montes Orientales de Iznalloz (Granada) y el IES Almicerán de Peal de Becerro (Jaén).

La consejera ha destacado el alto nivel de los equipos andaluces que se estrenan en este programa internacional "que representa una oportunidad única para situar a los centros docentes en la vanguardia de la innovación educativa". En esta línea, Castillo también ha puesto en valor la labor de los más de 60 docentes que han acompañado al alumnado.

Igualmente, la consejera ha subrayado que "estas iniciativas resultan clave para despertar vocaciones científicas y tecnológicas, acercar el conocimiento aplicado al alumnado y estrechar el vínculo entre el currículo académico y los retos de la sociedad actual". Se trata de un proyecto que integra de manera práctica las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Además, fomenta la creatividad, la capacidad de resolución de problemas, la innovación y el trabajo en equipo entre los estudiantes.

El alumnado se enfrenta al reto de diseñar, construir y poner a prueba un coche de Fórmula 1 en miniatura impulsado por aire comprimido, aplicando los conocimientos teóricos a una experiencia real y emocionante, que requiere además el manejo de herramientas digitales de diseño (CAD), simulación aerodinámica (CFD) y fabricación aditiva (impresión 3D). De esta forma, el programa constituye un escenario de aprendizaje en el que convergen competencias técnicas, digitales y transversales como la comunicación, el liderazgo, la organización del trabajo o el emprendimiento.

Compiten 37 equipos andaluces de 31 centros educativos y cada uno de ellos funciona como una pequeña empresa tecnológica y deportiva, pues los alumnos realizan tareas que van desde la búsqueda del nombre e identidad visual de la marca, hasta el plan de comunicación y la colaboración de patrocinios, pasando por estrategia de trabajo, reparto de roles, fijación y evaluación de objetivos, cronograma y memoria técnica.

Al mismo tiempo, STEM Racing supported by Fórmula 1 es una herramienta para despertar vocaciones científicas y tecnológicas, al acercar el conocimiento aplicado al alumnado y estrechar el vínculo entre el currículo académico y los retos de la sociedad actual.

El programa está dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, con una participación adaptada a tres niveles de especialización: Entry, Development y Professional. Cada equipo contará con dos docentes responsables, especialistas en áreas STEM, quienes, tras recibir una formación específica, liderarán las escuderías integradas por un máximo de seis estudiantes en la fase regional.

Finalmente, la evaluación del proyecto mide dimensiones distintas del aprendizaje y del desempeño del equipo y el resultado del trabajo depende de un equilibrio entre calidad técnica, rapidez, creatividad, organización y capacidad de comunicación.

El programa STEM Racing forma parte de una estrategia enfocada a modernizar el sistema educativo, fomentar vocaciones STEM y preparar al alumnado para los retos del futuro. Además, su proyección internacional refuerza el prestigio del programa y lleva a los estudiantes a participar en una comunidad global de la innovación educativa vinculada a la ingeniería y a los deportes de motor.