Los docentes andaluces de la concertada cobrarán un sueldo este curso de entre 1.767 a 2.075 euros mensuales

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de profesores de la enseñanza concertada cobrarán este curso un sueldo que oscilará entre los 1.767 (Primaria, Infantil integrada, Educación especial integrada, primero y segundo de la Enseñanza Obligatoria, centros de educación especial y centros de educación infantil) y los 2.075 euros mensuales (tercero y cuarto de Enseñanza Obligatoria, Bachillerato, FP grados medio y superior y FP grado básico).

En cuanto a las retribuciones por complementos, los trienios se cobrarán entre los 42,31 a los 53,31 euros, según el nivel educativos. Los complementos por ocupar el cargo de dirección irán desde los 443 a los 302 euros. Así figura en la resolución del pasado 23 de septiembre de 2025 de la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press.

Ya el Consejo de Gobierno aprobó el incremento retributivo para el curso 2025-2026 correspondiente al acuerdo de equiparación salarial de los profesores de la enseñanza concertada. Una homologación salarial para los cerca de 17.000 docentes de la concertada con el profesorado de la enseñanza pública de Andalucía. La medida supone una inversión de 47,4 millones de euros.

Ese acuerdo de igualación en la retribución de unos y otros docentes se firmó en abril de 2022 entre la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y las organizaciones patronales, de titulares y sindicales de la enseñanza privada concertada (ECA, CECE, ACES, SAFA, FSIE, USO, UGT y CCOO), según una nota de la Junta.

Las previsiones apuntaban a una subida de 14,50 euros mensuales para el curso 2025-2026 en las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 16,50 euros en las de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Se completa el acuerdo hasta alcanzar una mejora salarial para el profesorado que presta sus servicios en la red de centros de la concertada, en pago delegado, en las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial, de 145 euros al mes en catorce pagas, y de 165 euros al mes en catorce pagas, para el profesorado que presta servicios en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.