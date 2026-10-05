Educación culmina la reparación de daños por el temporal en el IES Blas Infante de Córdoba por 175.000 euros

El delegado de Educación de la Junta en Córdoba, Diego Copé (centro), durante una visita a la cubierta del IES Blas Infante. - Junta de Andalucía

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado las obras de reparación de los desperfectos ocasionados por el tren de borrascas del pasado invierno en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Blas Infante de Córdoba, que han supuesto una inversión de 175.597,97 euros.

Según ha informado la Administración autonómica en una nota, los trabajos han consistido en la renovación de dos módulos de cubierta, de unos 675 metros cuadrados de superficie total, cuyo deterioro había provocado filtraciones de agua en las aulas de la última planta, obligando a su clausura.

En concreto, se ha ejecutado una nueva cubierta invertida provista de lámina impermeabilizante, aislamiento y acabado en chino. En el interior de las aulas se ha reemplazado el material de recubrimiento de los conductos de refrigeración afectados por la humedad y se han llevado a cabo trabajos de pintura.

Esta actuación, en un centro que cuenta con casi 800 alumnos y alumnas en sus aulas, se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' de la Junta de Andalucía, para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.