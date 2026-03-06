Educación destina más de 225.000 euros a reforzar la cubierta del conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla

El delegado territorial de Educación visita las obras de la cubierta del conservatorio Cristóbal de Morales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Araúz, ha visitado esta semana las obras del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales, sito en calle Jesús del Gran Poder de Sevilla. "Con gran satisfacción, he podido comprobar que el refuerzo de la cubierta del edificio, así como su impermeabilización avanza a muy buen ritmo, por lo que es previsible que el Auditorio del Conservatorio pueda ser reabierto a finales de este curso".

En este sentido, la directora, Begoña Sáchez, de igual manera, ha expresado que tenía "una enorme ilusión" en recuperar las actuaciones del Conservatorio en el auditorio y en poder ofrecer este espacio único a la ciudad", señala la Junta en una nota de prensa. Al respecto, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha comenzado obras de refuerzo e impermeabilización de la cubierta del edificio principal del Conservatorio Profesional de Música (CPM) Cristóbal de Morales de Sevilla, con un presupuesto de 255.804,04 euros.

Con esta actuación son ya cinco las intervenciones de reforma y mejora que se han llevado a cabo desde 2019 en los tres edificios que componen el centro, y que suman una inversión total de 844.011,74 euros. Los trabajos que acaban de comenzar tienen como objetivo sanear, reforzar y proteger la estructura metálica que sustenta el techo del salón de actos del edificio Falla y las dos plantas situadas por encima, que presenta problemas de oxidación. Con un plazo de ejecución de seis meses, las obras se centrarán en la eliminación de óxidos, la ejecución de refuerzos y la protección anticorrosiva de la estructura.

Con esta obra se completa una actuación realizada en 2023, por un importe de 119.283 euros, que consistió en la instalación de un apeo para reforzar esa zona del edificio y conferir estabilidad a la construcción, mientras se proyectaba y ejecutaba una intervención definitiva, de mayor calado, como la que se está realizando. En este mismo edificio se finalizó en la primavera de 2024 una actuación de renovación de su fachada por importe de 241.450 euros.

La intervención, que abarcó 580 metros cuadrados de superficie, dio solución al importante deterioro que sufría, actuando en revestimientos, cornisas, molduras y cerrajerías. Además, se sustituyeron las carpinterías de los huecos de ventanas por otras con mejor comportamiento acústico y las máquinas de climatización se reubicaron en la cubierta, mejorando así la apariencia externa del edificio.

En el interior, se arreglaron los acabados afectados por las obras de fachada. También en la primavera de 2024 se finalizaron obras en otro de los edificios del conservatorio, el Albéniz, con una inversión de 131.788,91 euros. La actuación en este otro edificio consistió en la reforma y mejora de la fachada y sus revestimientos, deteriorados por humedades y fisuras.

Asimismo, se impermeabilizaron la cubierta, el ático, la claraboya y el castillete del edificio y se mejoraron las instalaciones de climatización y contraincendios.

En esas fechas, en el edificio Turina se culminaron trabajos de mejora de la fachada y la cubierta por importe de 95.684 euros. La intervención consistió en la sustitución de ventanas, la colocación de mallorquinas abatibles en varias plantas y la aplicación de un aislamiento térmico y acústico, a fin de mejorar el confort en las aulas. Por último, se mejoró la protección térmica de la cubierta, de la que se retiraron y sustituyeron cuatro aljibes que contenían amianto.

Estas cinco intervenciones forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.