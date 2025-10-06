Educación destina más de 722.000 euros para finalizar la ampliación del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido (Huelva)

CARTAYA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de terminación de la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Virgen del Carmen de El Rompido, en Cartaya (Huelva), por un importe de 722.672 euros y con un plazo de ejecución de ocho meses.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, los trabajos, que llevará a cabo la empresa Gestión de Viviendas Vera Cruz S.L., permitirán completar la ampliación del centro de una a dos líneas de infantil y primaria, actuación que fue abandonada por la anterior empresa contratista cuando se encontraba al 71,8% de ejecución. A través de estas obras se acometerán los trabajos que quedan por terminar en cada una de las tres fases en las que se dividió la actuación.

Así, una primera fase consistió en la construcción, sobre la superficie que ocupaba la antigua pista polideportiva, de un nuevo aulario de infantil con seis aulas polivalentes y capacidad para 150 niños y niñas, provistas de sus aseos y aulas exteriores, patio de juegos y espacio común para esa etapa educativa. En este edificio está pendiente la sustitución de los falsos techos y las luminarias del pasillo, así como el cerramiento de la escalera contraincendios.

La segunda fase tenía como objetivo la reforma, redistribución y creación de nuevos espacios en el edificio original para destinarlo en su totalidad a las enseñanzas de primaria. Las obras ya ejecutadas supusieron la reorganización de espacios y la obtención de dos nuevas aulas polivalentes de primaria, dos aulas de pequeño grupo, un aula de educación especial con aseo adaptado y un nuevo núcleo de aseos para el alumnado, y también se amplió la sala para el profesorado.

Con las obras ahora contratadas se completará la actuación en este edificio con la construcción, por remonte en la planta alta, de cuatro aulas polivalentes de primaria, hasta sumar un total de 12, con 300 puestos escolares; también se acometerá un nuevo núcleo de aseos, incluido uno adaptado para el alumnado con necesidades especiales, y deberá finalizarse el hueco para el ascensor y llevar a cabo su instalación.

Otras tareas pendientes en este aulario son el picado y enlucido de revestimientos de la planta baja del remonte, la renovación de los sistemas de calefacción y contraincendios, así como la realización de trabajos de carpintería, eléctricos y de dotación de conexiones wifi.

La tercera y última fase supuso la retirada de tres módulos prefabricados con seis aulas y la construcción, en la superficie liberada, de un salón de usos múltiples, un aula de recursos, un porche y una conexión entre el edificio antiguo y el nuevo. En estos nuevos espacios está pendiente la colocación de sistemas de ventilación natural, la instalación de una solería en el espacio común de infantil y de una puerta de conexión con su edificio, completar la instalación de voz y datos y demoler un tabique provisional en el salón de usos múltiples.

La ampliación del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación. La inversión total en el CEIP Virgen del Carmen, incluidos los trabajos ya ejecutados para la ampliación y las obras de terminación ahora contratadas, superará los dos millones de euros.

La presente actuación está cofinanciada por la Unión Europea dentro del programa de Andalucía Feder 2021-2027, y su contratación se ha realizado a través del nuevo acuerdo marco de obras puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las actuaciones de hasta un millón de euros.