Educación prevé incorporar el lunes un profesional para alumnos con necesidades especiales del CEIP Luis Buñuel

MÁLAGA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte prevé incorporar este próximo lunes a un profesional para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Luis Buñuel de Málaga capital.

La monitora que asistía a estos alumnos está de baja desde el pasado 28 de octubre, según las familias, y son ellas junto con el personal docente los que se están haciendo cargo de la atención a este alumnado. Imbroda ha confirmado que el lunes se prevé la incorporación de un profesional especializado para estos niños y niñas.

El consejero ha defendido que hay ocasiones en que la incorporación de los profesionales no se produce "no por dejadez o falta de diligencia" sino porque en muchas ocasiones "no encontramos o los que encontramos no quieren ir".

"A mí personalmente me gustaría que si ocurre algo así al día siguiente estuviese sustituido, mucho más y con más motivo en este tipo de aulas específicas pero a veces nos encontramos con que el propio especialista no se encuentra o no quiere ir. En este caso al parecer el lunes podrá estar en su puesto de trabajo", ha indicado el consejero a los periodistas tras ser cuestionado al respecto.

En este sentido, ha añadido que cuando se produce una situación de este tipo, la Consejería de Educación se dirige a Empleo: "Acudimos con la rapidez que se requiere y no siempre se produce la sustitución porque no se encuentra a ese profesional".

"No depende siempre de un procedimiento administrativo, a veces tedioso. Ocurre, y yo me hago esa pregunta igual que esos padres, pero a veces no encontramos --profesionales--", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que pasa mucho en la Formación Profesional "que hay una asignatura muy específica y a veces no encontramos al profesional que sepa de esa materia".

"¿Como pude ser? Pues no lo encontramos o a lo mejor lo encontramos en Huelva y tiene que hacer el trabajo en Málaga y a lo mejor esa persona no se quiere desplazar por razones personales o por lo que sea", ha señalado el consejero andaluz.