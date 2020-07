Educación refuerza con 2,5 millones el presupuesto de educación especial en Andalucía y contratará a 152 profesionales

PSOE y Adelante plantean dudas sobre la planificación del próximo curso, PP y Cs defienden la gestión y Vox ve recursos "insuficientes"

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha anunciado un incremento adicional de 2,5 millones de euros para educación especial, lo que permitirá incrementar en 152 el número de Personal Técnico de Integración Social (PTIS).

En comparecencia parlamentaria, Imbroda ha indicado que este aumento del presupuesto se une a los 40 millones que ya se había incrementado en 2020 con respecto al año anterior. "La educación especial es una prioridad para este gobierno, que se traduce en hechos y datos no solo en palabras", indica.

En este marco, ha subrayado que durante el estado de alarma los profesionales no han paralizado su actividad y que los menores "no han estado solos", aunque "con dificultades y reconociendo que todo es mejorable".

El consejero ha reconocido que en esta situación excepcional por el coronavirus se han producido "dificultades como falta de medios tecnológicos, dificultad para trabajar las técnicas en la distancia o la imposibilidad de las familias para el desarrollo de los contenidos". "Los recursos pueden no ser suficientes y nos gustaría que hubiera más, pero el compromiso de este gobierno es innegable", sentencia, tras destacar que este curso se ha aumentado un 23 por ciento el presupuesto respecto al gobierno anterior.

Así, señala que se han incrementado los recursos humanos que atienden a este alumnado, tanto docentes como profesionales, con 120 maestros de Audición y Lenguaje, 251 maestros de Pedagogía Terapéutica, y sumando los profesionales que atienden programas de Formación Profesional Básica o de Transición a la Vida Adulta, "el sistema educativo cuenta con una plantilla docente pública con 410 docentes más dedicados a la educación especial que los que había hace dos años".

En cuanto a personal no docente, destaca el aumento presupuestario para PTIS e Intérprete de Lengua de Signos (ILSE). El curso ha terminado con 48 PTIS más de las contratadas por bolsa de Función Pública que hace

dos años y 190 más de las contratadas mediante empresas, "lo que ha supuesto inyectar en el sistema 2.107 horas de PTIS para los alumnos".

ATENCIÓN "CON GARANTÍAS"

Respecto a la atención de este alumnado durante el cierre presencial de las aulas por el Covid-19, el consejero ha señalado que se dieron indicaciones al servicio de inspección para que la situación de confinamiento "no imposibilitara atender a este alumno con garantías".

Asimismo, Imbroda ha puesto en valor la labor desarrollada por los equipos docentes, profesorado, tutores, familias y, especialmente los

equipos de orientación que han desarrollado actuaciones como seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales, participación en las reuniones de coordinación, elaboración de materiales o asesoramiento y apoyo a la función tutorial.

El consejero ha sido cuestionado por el PSOE y por Adelante Andalucía en cuanto a la situación de las PTIS, tras "dos meses sin cobrar", ante lo que Imbroda afirma que a Junta ha estado "cerca de un colectivo que siempre ha estado en una situación precaria". "Apremiamos a las empresas a presentar la documentación en condiciones para que en 48 horas puedan cobrar, pero no podemos saltarnos la ley", indica, añadiendo que, en cuanto a los monitores de educación especial, se han pagado casi dos millones y quedan "apenas 500.000 euros pendientes de subsanación de documentación".

INSTRUCCIONES "PARA EL FUTURO"

Por su parte, la socialista Soledad Pérez ha advertido de que ha sido "el colectivo más abandonado" y considera que se han establecido "unas líneas muy generales que no se pueden denominar ni siquiera instrucción". "Las instrucciones para el futuro no dan mucha tranquilidad, ya que lo único que se dice es que se extremen las limpiezas de higiene", lamenta, tras asegurar que las "dificultades no pueden hacer que haya alumnado de primera y de segunda". También, llama la atención sobre las PTIS "siguen sin cobrar, al suspenderse los contratos".

De su lado, el parlamentario del PP Miguel Ángel Ruiz señala que hay que reconocer la "sensibilidad" de la Consejería, "con aumentos en las plantillas y ante el trabajo realizado estos meses para acompañar al profesorado y a las familias". "En una situación de absoluta excepcionalidad, hay que reconocer que en todos los ámbitos ha habido dificultades y hay que analizarlas para poder abordarlas y que no vuelva a ocurrir cuando se vuelva al curso", sentencia, tras valorar el esfuerzo en la planificación para el próximo curso.

En esa línea, la parlamentaria de Cs María del Mar Sánchez indica que, "a pesar de la inmensa losa que dejó el PSOE, la apuesta por la igualdad de la Junta ha quedado plasmada en el presupuesto". "Se han implementado medidas con recursos económicos, no como banderas vacías", subraya, dejando claro que "se tenía un sistema educativo heredado con muchas carencias, con mucho menos personal del que se necesitaba, y este gobierno se ha puesto a dignificar el sistema y ampliar personal".

Sin embargo, para el portavoz adjunto de Adelante Andalucía, José Ignacio García, el aumento de horas anunciado "no cubre ni las necesidades de una sola provincia" ante un colectivo que ha sido "el gran olvidado". Considera que "no hay ninguna idea para el próximo curso si vuelve el confinamiento" y advierte de la situación de las PTIS, con "dos meses sin cobrar, sin saber qué pasará en el futuro, mientras la Junta no pone soluciones ni asume ninguna responsabilidad". También, insiste en la necesidad de que haya personal sanitario en los centros.

Asimismo, la parlamentaria de Vox María José Piñero llama la atención sobre el hecho de que muchas familias "no tienen recursos ni conocimientos para ayudarles en estas tareas" a los menores que, además, "no sólo han tenido un parón sino una involución en su propio desarrollo". Por ello, pregunta qué se va a hacer para revertir esa situación y, aunque reconoce que se han aumentado "bastante" los recursos respecto a la anterior legislatura, manifiesta que es "insuficiente".