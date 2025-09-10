Educación tramita 1.500 admisiones fuera de plazo para este curso, que arranca con 800 escolares menos en Almería

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Almería tramita ya unos 1.500 expedientes para la escolarización de alumnos del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial fuera de plazo de cara a este curso, que ha arrancado con 800 estudiantes menos que el anterior.

Así lo ha indicado el delegado territorial, Francisco Alonso, durante la inauguración del curso escolar en el CEIP Padre Méndez de la capital, donde ha precisado que son más de 73.000 los menores escolarizados en 248 centros escolares este curso, de los que seis son específicos de Educación Especial y otros 18 son Colegios Públicos Rurales (CPR).

A la espera de una "foto fija" derivada de esa escolarización sobrevenida, según se ha referido, el delegado ha apuntado que el "déficit" de alumnos con el que parte este curso con respecto al anterior, si bien por otra parte, llega acompañado con un incremento de "387 docentes" más que "principalmente se van a dedicar al apoyo, a la integración, a la diversidad" y "a las necesidades educativas especiales y a apoyos para otro tipo de niveles".

"Me gustaría destacar los programas que están ya en activo, como por ejemplo el programa de Zona de Transformación Social, el de Educación Inclusiva, o el de el PROA Plus Transformate y especialmente uno que se inicia este año, el de Cooperación Territorial, que va a suponer más de 130 docentes, tanto en colegios como en institutos, para el refuerzo de las competencias lingüísticas y matemáticas", ha valorado.

Alonso ha destacado además que este curso va a haber "29 efectivos más" para atender necesidades educativas especiales y "13 aulas específicas más en toda la provincia". "En total suman 1.366 especialistas, 426 más que en el año 2018, lo que supone un 45,3 más que en etapas anteriores", ha dicho a la hora de destacar el apoyo de la Junta "a este tipo de alumnado" y a la "atención a la diversidad".

De otro lado, se ha referido a que durante este curso ya es "una realidad la equiparación total de sueldo de nuestro profesorado", lo que ha supuesto "un esfuerzo de 257 millones de euros que se va a ver reflejado en un aumento de unos 2.030 euros para maestros y maestras y de unos 2.310 euros para profesores y profesores de Secundaria".

En cuanto a las ayudas a las familias, Alonso ha asegurado que para este curso se cuenta con un presupuesto de 900 millones de euros en toda Andalucía. "Esto se ve reflejado, por ejemplo, en becas o en el transporte escolar, que es gratuito", ha valorado sin olvidar la gratuidad de todo el alumnado de 2 años.

"También vamos a seguir manteniendo las bonificaciones a comedores y aulas matinales", ha añadido el titular territorial en materia educativa, quien ha precisado que habrá cuatro nuevos comedores durante este curso en los centros escolares de Palomares, en Fondón, en Vícar y en Níjar. Actualmente, unos 20.000 alumnos hacen uso del comedor escolar cada mes.

En cuanto a las aulas matinales, se abren en este curso dos nuevas: en El Saltador y en Balanegra, donde se pretende "buscar esa conciliación familiar tan necesaria".

El delegado también ha valorado las acciones para tratar de reducir la "brecha digital", con el reparto en este curso escolar de más de 7.900 dispositivos digitales "entre pantallas móviles y fijas, ordenadores de sobremesa, impresoras 3D, complementos para hacer trabajos audiovisuales o incluso para talleres de radio".

NUEVOS CENTROS

El delegado ha destacado la puesta en marcha este curso del nuevo CEIP Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería), ya finalizado por completo, al que se suman otras 12 obras con más de nueve millones de euros, entre ellas, la ampliación y adaptación del CPR Campo de Níjar Norte en Albaricoques.

También ha incidido en la ampliación del Colegio Tena Sicilia de Abla, con la instalación de un nuevo ascensor, o en el Colegio de Cabo de Gata de Almería, --Virgen del Mar--, donde "se está haciendo una reparación de todo el vallado del muro exterior".

Del mismo modo, ha valorado el segundo plan de bioclimatización dotado con 30 millones de euros así como el plan 'Mejora mi cole', que va a estar dotado de 55 millones de euros para mejorar los sistemas de climatización de los institutos, "Nunca se había invertido tanto en educación como ahora", ha destacado el delegado.