La Escuela Infantil 'La Julianita' de Aracena (Huelva), Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora

Alumnos de la Escuela Infantil 'La Julianita' de Aracena. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARACENA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La Escuela Infantil 'La Julianita' de Aracena (Huelva) ha sido galardonada con el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora (EITA 2026) en la categoría de Educación Infantil y Atención a la Primera Infancia. La propuesta del centro público onubense es pionera en incorporar las movilidades internacionales Erasmus+ y el aprendizaje de competencias digitales y sostenibles en escolares de tan solo cinco años.

Así lo ha indicado en una nota la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, quien ha felicitado al centro por su implicación y trabajo "constante" en la innovación pedagógica.

Castillo ha destacado que "con este galardón, el sistema educativo público andaluz revalida por segundo año consecutivo la cúspide de la innovación europea en las edades más tempranas, dando continuidad al éxito alcanzado en 2025 por la Escuela Infantil 'La Traíña' de Barbate (Cádiz) y su proyecto 'Otras miradas a la educación infantil'".

Asimismo, la consejera ha resaltado que el proyecto de la EI 'La Julianita' ha alcanzado "una destacada calificación de 94 puntos, consolidándose como un modelo de vanguardia que demuestra cómo una escuela infantil pública es capaz de abrir las aulas al mundo".

El alumnado de cinco años ha viajado acompañado por sus docentes y familias a países como Bélgica e Italia, "acelerando su madurez, autonomía y competencias lingüísticas en entornos de convivencia multiculturales".

Bajo el lema europeo de esta edición, 'Competencias para la vida' (Skills for Life), el centro educativo de Aracena ha integrado metodologías activas y transversales guiadas por su mascota e hilo conductor, Julianín.

Entre las actuaciones más innovadoras destacan la creación de un huerto internacional con semillas traídas de sus estancias en Turquía, la instalación del rincón Erasmus Corner, el diseño de tapetes propios para iniciación a la robótica y la formación del profesorado en Inteligencia Artificial aplicada a la infancia realizada en Praga. Estas acciones se suman al reconocimiento del centro con el Premio Andaluz a las Buenas Prácticas Bilingües en 2025.

Los premios EITA, promovidos por la Comisión Europea y gestionados en España a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), no requieren solicitud directa, sino que seleccionan las mejores buenas prácticas entre los proyectos Erasmus+ ejecutados con mayor excelencia.

Esta distinción posiciona a las escuelas infantiles públicas andaluzas como "referentes continentales" en inclusión, sostenibilidad, transformación digital y participación comunitaria.