La escuela pública de Cádiz celebra sus VI Olimpiadas Escolares con presencia de Junta y Ayuntamiento

Imagen de alumnos del CEIP La Inmaculada en las VI Olimpiadas Escolares. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CEIP La Inmaculada ha acogido desde este viernes las VI Olimpiadas Escolares de la Escuela Pública de Cádiz, un encuentro deportivo y educativo que reúne a 14 centros públicos de la ciudad y a cientos de escolares en torno a los valores del deporte, la convivencia y la cooperación.

Segúnha informado la Junta en una nota, la jornada inaugural comenzó este pasado jueves con un desfile olímpico desde la Plaza de Madrid, con salida desde la puerta de la grada de Tribuna del Estadio, y que culminó en las instalaciones del CEIP La Inmaculada, en la zona de Cortadura.

El pasacalle ha transitado por la Avenida Periodista Beatriz Cienfuegos entre los cánticos del alumnado participante al ritmo de la batukada rumbo al 'País de las Olimpiadas'. En el desfile olímpico han participado un total de 14 centros educativos públicos de la ciudad: Gadir, Tierno Galván, Reyes Católicos, Campo del Sur, Santa Teresa, Carlos III, Celestino Mutis, Fermín Salvochea, Josefina Pascual, Juan Carlos Aragón, María Valle, San Felipe, San Rafael y el CEIP La Inmaculada, centro anfitrión de esta sexta edición de las Olimpiadas Escolares de la Escuela Pública de Cádiz.

A continuación, ya en las instalaciones del centro educativo sede del evento, ha tenido lugar el acto inaugural de estas VI Olimpiadas Escolares de la Escuela Pública de Cádiz, conducido por el periodista Pedro Espinosa.

En el mismo se han dado cita distintas autoridades de la ciudad, entre ellas el alcalde de Cádiz, Bruno García, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio.

Durante sus intervenciones, ambas autoridades han coincidido en destacar la importancia de este encuentro educativo y deportivo para "fomentar valores como la convivencia, el compañerismo, la cooperación y los hábitos de vida saludables entre el alumnado". Asimismo, han subrayado la relevancia de seguir apoyando iniciativas que nacen desde la comunidad educativa y que "contribuyen a reforzar el papel de la escuela pública en la ciudad".

En el acto también se ha agradecido la colaboración de las entidades y organismos que han hecho posible la organización del evento deportivo escolar más importante de la capital gaditana.

A su juicio, estas colaboraciones han permitido que el CEIP La Inmaculada y su AMPA puedan llevar a cabo por sexto año consecutivo un proyecto ya consolidado en la ciudad como referente del deporte en la educación pública.

Entre las entidades colaboradoras se encuentran: CB Gades, Excmo.Colegio de Médicos de Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, Colegio de Enfermería, Club Natación Bahía de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, IMD, Junta de Andalucía, Aromas de Medina, Universidad de Cádiz, FLAMPA Gades, Boligrafiarte, Kinesfera, Club de Ajedrez El Alfil Invidente, Izquierda Unida, PSOE, Grabadores Curia, La Teta, Almudena Fernández Interiorismo y HORECA.

Durante el acto inaugural también tuvo lugar un espectáculo artístico a cargo del centro artístico Kinesfera, centrado en la danza, la expresión corporal y la creatividad. Tras la intervención de las autoridades se ha vivido uno de los momentos más emotivos del acto, cuando el alumnado del CEIP La Inmaculada ha interpretado el himno de las VI Olimpiadas Escolares, compuesto por David Márquez Mateo "Carapapa", con arreglos musicales de Álvaro Lázaro Bruzón.

Simultáneamente se realizó el izado de la bandera olímpica, símbolo de unidad, respeto, cooperación y juego limpio. Posteriormente tomó la palabra Daniel Borrego, director del CEIP La Inmaculada, quien destacó la importancia de este encuentro lúdico-deportivo tanto para el centro como para el conjunto de la escuela pública gaditana, subrayando el valor educativo del deporte como herramienta de convivencia y aprendizaje.

El encendido del pebetero olímpico corrió a cargo de la regatista gaditana y campeona de Europa Sol López, protagonizando uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia inaugural.

FIN DE SEMANA DE COMPETICIONES Y VALORES DEPORTIVOS

Las competiciones se desarrollarán desde hoy hasta el domingo 8 de marzo, con pruebas deportivas adaptadas a las diferentes edades, desde los 2 años para el alumnado de Educación Infantil de primer ciclo hasta 6o de Primaria.

Esta cita deportiva y educativa, ya consolidada en la ciudad de Cádiz como un referente de convivencia, inclusión y fomento de hábitos saludables, presenta en esta edición importantes novedades.

La más destacada es la ampliación de las categorías participantes con la creación de la nueva categoría Pañales, dirigida al alumnado de Educación Infantil de primer ciclo escolarizado en centros de Educación Infantil.

De este modo, las Olimpiadas amplían su alcance y permiten la participación de niños y niñas desde edades aún más tempranas. Otra de las novedades será la celebración el domingo 8 de marzo de una sesión de Fit Dance en el patio del colegio, que sustituirá a la tradicional carrera solidaria.

El evento concluirá el domingo 8 de marzo, entre las 17,00 y las 19,00 horas, con la ceremonia de clausura que incluirá la entrega de medallas, el discurso de cierre, el arriado de la bandera olímpica, el apagado de la antorcha y el traspaso de la bandera olímpica al nuevo equipo organizador.

FÁCIL ACCESO A LAS INSTALACIONES

Con motivo del evento deportivo y con el objetivo de facilitar el acceso al centro educativo, el Ayuntamiento de Cádiz ha reforzado la línea 1 de autobuses urbanos durante la celebración de estas VI Olimpiadas Escolares, cuya parada final se establece en el CEIP La Inmaculada.

Asimismo, en las inmediaciones del complejo escolar se encuentra el apeadero de Cortadura, con paradas tanto del tren de cercanías como del servicio Transbahía. Para quienes opten por acudir en vehículo particular, el recinto cuenta además con dos amplias bolsas de aparcamiento que facilitan el acceso a las instalaciones.

Con motivo de la celebración de estas VI Olimpiadas Escolares, desde el AMPA del CEIP La Inmaculada se pone en valor el papel fundamental que desempeña la escuela pública en nuestra ciudad.

Los centros educativos públicos son espacios de convivencia, igualdad de oportunidades e inclusión, donde se forman no solo estudiantes, sino también ciudadanos comprometidos con su entorno.

La escuela pública de Cádiz destaca por la calidad educativa, el compromiso de sus profesionales y la implicación activa de las familias.

Iniciativas como estas Olimpiadas Escolares muestran cómo la colaboración entre centros, comunidad educativa e instituciones -con el respaldo del Ayuntamiento de Cádiz y de la Junta de Andalucía- contribuye a impulsar proyectos educativos que promueven el deporte, la participación y la educación en valores.