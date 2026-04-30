La Feria de la Ciencia de Jerez (Cádiz) regresa del 26 al 28 de mayo a su antigua ubicación en el Callejón de los Bolos

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Cádiz, José Ángel Aparicio, en la presentación del cartel de la Feria de la Ciencia junto a la delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez, Nela García - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La XIV Feria de la Ciencia de Jerez de la Frontera (Cádiz), que se desarrollará del 26 al 28 de mayo, volverá este año a su antigua ubicación en el Callejón de los Bolos, tal y como se ha informado durante la presentación del cartel anunciador de este evento, que ha sido diseñado por Paola Asencio, alumna de segundo de Bachillerato Artístico de Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD).

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha participado en la presentación del cartel junto a la delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez, Nela García, y el director de la Escuela de Arte, Neftalí Pérez.

Las autoridades participantes han felicitado a Paola Asencio como ganadora del premio al diseño del cartel de esta feria, destacando "su creatividad y esfuerzo", así como la colaboración entre administraciones para el desarrollo de este evento educativo, que se celebrará en mayo, ha indicado la Junta en una nota.

Paola Asencio ha recibido de manos del delegado territorial su premio, que consiste en la reproducción de su diseño como imagen oficial de la feria, un diploma acreditativo y una dotación de 300 euros para la adquisición de material escolar.

Su cartel ha sido seleccionado entre más de 30 propuestas presentadas por alumnos de la EASD de Jerez. Como novedad en esta edición, el certamen ha incorporado dos menciones especiales, con el objetivo de reconocer el talento y la calidad artística de otras propuestas destacadas. Estas distinciones han sido otorgadas a Fernando Lorenzo y Marina Caraballo, cuyas obras han sido especialmente valoradas por el jurado por su calidad técnica y su enfoque creativo.

Los profesores de los alumnos galardonados, José María Pedraza y David Carmona, han acompañado a los premiados en la entrega y han elogiado "el trabajo, el talento y el esfuerzo reflejados en sus diseños".

José Ángel Aparicio ha aprovechado la ocasión para agradecer la participación del alumnado y de la comunidad educativa y su presencia en este acto, así como la implicación de los servicios de Inspección y Ordenación Educativa de la Delegación Territorial y la propia Escuela de Arte y Superior de Diseño.

Además, ha subrayado "el papel fundamental" de esta feria, que edición tras edición se ha convertido "en un referente y una tradición para la comunidad educativa jerezana y para la propia ciudad".

La presente edición contará con una amplia participación prevista de centros educativos y entidades, consolidando la feria como un espacio de divulgación científica y aprendizaje.

La delegada municipal de Educación, Nela García, ha señalado que la Feria de la Ciencia de Jerez suma 14 ediciones y "no es fruto de la casualidad" sino del "reflejo del éxito y de la absoluta consolidación" de una iniciativa que se ha convertido "en una cita ilusionante y fundamental en nuestro calendario", resaltando que es "un referente de la divulgación científica y una de las ferias educativas más importantes de Andalucía".

Según Nela García, para Jerez supone "un inmenso orgullo que esta gran celebración tenga lugar aquí", ya que demuestra que la ciudad "apuesta por el conocimiento, el talento, la curiosidad y la innovación desde edades tempranas como el camino idóneo para construir el futuro". "Los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar pública y abiertamente las investigaciones y los proyectos que trabajan en clase, una experiencia, sin duda, enriquecedora", ha afirmado.

El acto ha contado con la presencia de más de 60 alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño, que han sido testigos de esta antesala de la XIV Feria de la Ciencia de Jerez, un evento donde arte y ciencia se dan la mano en el marco de la educación y la innovación.