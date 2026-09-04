Finalizan las obras de reparación de los lucernarios del IES Sierra de Aras de Lucena (Córdoba)

El delegado de Educación de la Junta Diego Copé (centro), en su visita al IES Sierra de Aras de Lucena. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LUCENA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha finalizado las obras de reparación de los lucernarios del IES Sierra de Aras de Lucena (Córdoba), centro que se vio afectado por el tren de borrascas que azotó a gran parte de la región el pasado mes de febrero.

Según ha informado la Administración autonómica en una nota, así lo ha anunciado el delegado de Educación, Diego Copé, en su visita al centro aracelitano junto al alcalde de la localidad, Aurelio Fernández, y la concejala de Educación, Miriam Ortiz.

Con una inversión de 88.938,86 euros, y en palabras de Copé, "los episodios meteorológicos de hace unos meses comprometieron la estanqueidad de la envolvente superior del edificio, provocando filtraciones, humedades y algunos desprendimientos. Con esta actuación, enmarcada dentro del Plan Andalucía Actúa, se ha procedido a la reparación de los elementos afectados, restituyendo la impermeabilización y asegurando la fijación de las piezas de cobertura".

Por su parte, Aurelio Fernández ha puesto en valor "la respuesta de la Junta de para acometer estos trabajos y devolver al centro unas condiciones adecuadas tras los daños ocasionados por el tren de borrascas. Esta actuación era necesaria para garantizar que el alumnado y el profesorado puedan desarrollar el curso con normalidad y disponer de unas instalaciones en las mejores condiciones".

El Plan Andalucía Actúa, impulsado por la Junta con un montante a nivel global en la comunidad de 1.780 millones de euros, ha supuesto en la provincia de Córdoba 22 actuaciones en centros educativos, con una inversión superior a los 4,2 millones de euros.