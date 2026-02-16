Fundación Kutxabank continuará apoyando proyectos educativos en centros de Córdoba

El delegado territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, y el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo, renuevan el acuerdo de colaboración anual. - FUNDACIÓN KUTXABANK/JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, y el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo, han renovado el acuerdo de colaboración anual para la financiación de actividades educativas de centros públicos de la provincia.

Según han informado la Fundación Kutxabank y la Junta de Andalucía en sendas notas, con este acuerdo se atienden proyectos de carácter educativo, cultural y social, así como otras actuaciones presentadas por los colegios e institutos cordobeses, teniendo en cuenta de forma prioritaria a aquellos dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales o en Zonas de Transformación Social (ZTS).

Para la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional es "importante, además de disponer de los recursos necesarios para impartir adecuadamente las enseñanzas regladas a menores con necesidades educativas especiales o en situación de vulnerabilidad, el desarrollo de otras actividades y manifestaciones culturales y educativas que enriquezcan su desarrollo en el entorno social en el que se encuentran inmersos".

Por ejemplo, se consolidarán eventos como una nueva convocatoria de Periódicos y Revistas Escolares, de la Gymkhana Matemática por Córdoba, así como la compra de materiales para Educación Especial.

En este sentido, Copé ha asegurado que resulta "imprescindible afianzar la colaboración y vinculación con la Fundación Kutxabank para realizar proyectos educativos y sociales que tiendan la mano a los que más lo necesitan". Copé ha calificado, asimismo, como "positivo que un año más existe un buen entendimiento entre ambas instituciones", lo que supone "contribuir a que pueda acercarse, a través de los diversos proyectos, el patrimonio cultural a menores que de otro modo les resultaría complicado".

Por su parte, el director de la Fundación Cajasur ha señalado que "este acuerdo anual manifiesta el compromiso de Kutxabank, a través de su Fundación, con la educación de los más jóvenes, atendiendo también las actividades culturales y sociales, un complemento fundamental para una formación integral de la persona y que repercuten siempre, de manera beneficiosa, en el alumnado".

IMPACTO Y PROYECCIÓN

La Fundación Kutxabank apuesta por un crecimiento sostenido de su labor social. Según las estimaciones, para el curso 2025/2026, la entidad llevará su apoyo a más de 200 centros educativos, beneficiando a una comunidad de 8.500 alumnos.

Este respaldo no sólo se limita a la formación académica general; la Fundación mantiene un compromiso firme con la diversidad, proporcionando apoyo específico a las aulas de educación especial en más de 142 colegios. Con esta iniciativa, la fundación consolida su compromiso con la mejora de la calidad educativa y la promoción activa de la cultura entre las nuevas generaciones de estudiantes.