Granada consigue dos medallas de excelencia en las olimpiadas europeas de FP

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Abril, del Centro Integrado de Formación Profesional Hurtado de Mendoza (Granada), y Arturo Maciá, del IES Virgen de las Nieves, también en la capital granadina, han obtenido la medalla de excelencia en el campeonato Euroskills 2025, celebrado en Herning (Dinamarca) del 9 al 13 de septiembre.

Ambos estudiantes andaluces han representado a España en estas olimpiadas de FP, compitiendo frente a 600 jóvenes de 33 países y demostrando un alto nivel técnico y gran profesionalidad, según ha destacado la Junta en una nota de prensa este lunes.

Abril, en la modalidad de Servicio de Restaurante y Bar, ha destacado por "su impecable atención al cliente y su maestría en distintas facetas del oficio, como la preparación y el servicio de bebidas". Por su parte, Maciá ha brillado por "la precisión y acabado de sus piezas, demostrando un dominio técnico excepcional en la categoría de Carpintería".

"Estas medallas no son solo un reconocimiento personal, sino que también ponen de relieve la calidad y la excelencia de la FP de Andalucía, así como el trabajo desarrollado por los profesores, expertos y tutores que han acompañado a estos jóvenes durante su preparación. Estamos muy orgullosos de Arturo y Miguel Ángel, que demuestran que el talento joven puede competir en el más alto nivel europeo", ha afirmado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.

España ha participado en 25 modalidades con un total de 30 competidores, siete de los cuales procedían de Andalucía. En esta edición, el equipo nacional ha obtenido ocho medallas: una de bronce y siete de excelencia. Dos de estas últimas corresponden a representantes de centros andaluces, lo que sitúa a Andalucía como la segunda comunidad autónoma con mayor número de medallas de excelencia, solo superada por Castilla y León.