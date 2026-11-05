Un hackathon reúne a 92 estudiantes en El Ejido (Almería) para atraer talento joven a la agroindustria

Participantes y organizadores del hackathon de Andalucía Emprende celebrado en El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

Un total de 92 estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior han participado este jueves en El Ejido (Almería) en un hackathon de Andalucía Emprende, en el que han desarrollado 12 propuestas para atraer talento joven a la industria agroalimentaria de la provincia.

La jornada se ha celebrado en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Fuente Nueva y ha reunido a alumnos de centros educativos de Aguadulce, Almería y El Ejido, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

En esta ocasión, la empresa agroalimentaria Berdea, S.A.T. ha colaborado en la jornada al plantear el reto a los participantes. El equipo ganador ha estado integrado por ocho estudiantes de los colegios Portocarrero y Compañía de María, así como de los IES Alhamilla, Los Ángeles, Fuente Nueva y Santo Domingo.

Su propuesta, denominada '180º Agrop', consiste en una plataforma web de asesoramiento y conexión profesional que acerca a las empresas del sector agroalimentario y agroindustrial a jóvenes interesados en desarrollar su carrera profesional en este ámbito.

El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Almería, Guillermo Casquet, ha participado en la entrega de premios junto al concejal de Educación de El Ejido, Javier Rodríguez, y ha clausurado la competición.

"El futuro de la agroindustria almeriense pasa por que seamos capaces de despertar vocaciones, atraer talento y ofrecer oportunidades reales de desarrollo profesional a nuestros jóvenes", ha señalado el delegado, quien ha destacado que este tipo de iniciativas permiten conocer los retos empresariales y las oportunidades laborales del sector.

"Cuando educación y empresa trabajan de forma coordinada, ganan los jóvenes, ganan las empresas y gana el conjunto de la provincia", ha añadido Casquet.

Por su parte, el concejal de Educación de El Ejido ha felicitado a la Junta y al centro educativo por "poner en marcha este tipo de iniciativas que buscan potenciar el talento de los jóvenes" y ha dado la enhorabuena a los estudiantes "por poner en juego vuestras habilidades a la hora de aportar soluciones en una cuestión tan importante como es el cambio climático y las altas temperaturas".

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS

Para dar respuesta al reto empresarial, los participantes han trabajado en distintas actividades de generación y selección de ideas, desarrollo de propuestas de valor, identificación del cliente objetivo y preparación de un 'elevator pitch', una presentación breve de su proyecto emprendedor.

Posteriormente, los equipos han expuesto sus propuestas ante un jurado integrado por representantes de la Junta, de la empresa que ha planteado el desafío y por docentes de los centros educativos participantes, que se ha encargado de valorar los proyectos y seleccionar la iniciativa ganadora.

La metodología colaborativa e interdisciplinar, con el acompañamiento de profesionales, ha permitido al alumnado desarrollar habilidades como la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Asimismo, el contacto con los retos empresariales y el acompañamiento de profesionales han permitido al alumnado explorar sus capacidades, identificar oportunidades y conocer las distintas fases necesarias para desarrollar un proyecto emprendedor.

La iniciativa también pretende mostrar al alumnado cómo sus ideas pueden contribuir al desarrollo económico y social de su entorno, la creación de empleo de calidad y la generación de nuevas oportunidades.

UN RECORRIDO POR LAS OCHO PROVINCIAS

La jornada de El Ejido se enmarca en el ciclo de hackathones de Andalucía Emprende, que recorre las ocho provincias andaluzas para fomentar el espíritu emprendedor entre estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional.

En esta edición está prevista la participación de alrededor de 800 alumnos de toda Andalucía. Tras su paso por El Ejido, el ciclo concluirá el próximo 12 de noviembre en La Línea de la Concepción (Cádiz), última parada de este recorrido andaluz.