Huelva acoge la tercera edición del Congreso Internacional de Educación y Flamenco

Docentes, artistas, investigadores, especialistas y profesionales del flamenco se reunirán la próxima semana en Huelva para abordar la integración del flamenco en el sistema educativo andaluz. Será en la tercera edición del 'Congreso Internacional de Educación y Flamenco: Formación e innovación en el aula', un encuentro que se ha consolidado como espacio de referencia para la formación del profesorado y la investigación pedagógica en torno al arte jondo como herramienta educativa.

El congreso, organizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con la colaboración de Cultura y Deporte, es una de las actividades principales con las que se conmemora el XV Aniversario de la inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, según ha informado la Junta en una nota.

También se hará entrega de los XI Premios Flamenco en el Aula, que reconocen las mejores experiencias educativas y materiales curriculares dedicados a este arte. Así, entre el 11 y el 13 de noviembre, distintos espacios de la capital onubense serán espacios de reflexión en torno a experiencias, investigaciones y propuestas didácticas que favorezcan la presencia del arte jondo en los centros educativos.

La cita se articula en torno a cinco grandes líneas de trabajo que van desde la innovación didáctica y las metodologías activas aplicadas al flamenco, a la relación entre flamenco, tecnología y recursos digitales.

Además, ha indicado que la atención a la igualdad, la diversidad y la inclusión es otra de las líneas de trabajo en estas jornadas, que favorecen el intercambio de conocimiento entre la comunidad académica y el profesorado.

PARTICIPANTES

Según ha detallado la Consejería, durante tres días, el encuentro combina ponencias, mesas redondas, cápsulas formativas, proyecciones, talleres prácticos y actividades artísticas impartidas por especialistas de primer nivel.

La inauguración contará con la participación de la cantaora Rocío Márquez y la cineasta Remedios Malvárez, que conversarán sobre la creación artística como herramienta de aprendizaje en la sesión inaugural, moderada por el pintor Manuel León.

Le seguirá la mesa de expertos 'El Flamenco como proyecto de éxito educativo', con la participación de representantes de centros educativos distinguidos por los Premios Flamenco en el Aula, así como la proyección del documental 'Fandango', dirigido por Remedios Malvárez, seguida de un coloquio.

El congreso también incluirá propuestas basadas en las metodologías activas, como las cápsulas formativas, dedicadas al compás de bulerías, la expresión corporal flamenca o la experimentación musical.

Las nuevas tecnologías y su aplicación en el aula tendrán un papel relevante, con intervenciones como 'Flamenco y nuevas tecnologías', a cargo del guitarrista Raúl Cantizano, o el taller '¡Olé, IA!: Flamenco e Inteligencia Artificial en el aula', impartido por Manuel Salazar.

La oferta formativa se ampliará con talleres sobre didáctica del fandango, flamenco en las primeras etapas educativas, percusión corporal, e igualdad y perspectiva de género en el repertorio flamenco, con docentes como Arcángel, Antonio Arjona, Helena Cuaresma y Ángeles Cruzado, entre otros.

La tercera jornada estará dedicada a la presentación de comunicaciones de investigación; al análisis del programa 'Arte y Educación', con la participación de especialistas como Pedro Jiménez, José Alberto Amador, Gloria García y Juan Antonio Velázquez; y a la mesa 'Internacionalización del Flamenco. Flamenco y otras músicas', con la intervención del pianista Dorantes, el saxofonista Juan M. Jiménez Alba y representantes de programas de proyección exterior.

El Congreso culminará con la presentación de conclusiones y un acto de clausura que contará con una actuación del artista Manuel Herrera, en colaboración con el programa AIEnRuta Flamenco.

De esta forma, el congreso refuerza "el compromiso" de la Junta de Andalucía con la educación en valores culturales y patrimoniales y posiciona al flamenco como herramienta pedagógica y vehículo de identidad andaluza.