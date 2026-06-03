Un conductor es interceptado por la Guardia Civil dos veces en menos de 24 horas circulando sin puntos

El conductor está investigado como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) han interceptado dos veces, en menos de 24 horas, a un conductor circulando sin puntos.

Tal y como ha informado el Instituto Armado, el investigado es un conductor de 41 años al que se le imputan dos delitos contra la seguridad vial.

El acusado ha sido sorprendido en dos ocasiones, en un intervalo inferior a 24 horas, conduciendo un vehículo a motor a pesar de tener declarada la pérdida de vigencia de su permiso de conducción por la pérdida total de los puntos asignados.

Las actuaciones se llevaron a cabo en el marco de diferentes dispositivos preventivos de verificación de alcohol y drogas establecidos en la red viaria de la Comunidad Autónoma.

Tras identificar al conductor y consultar las bases de datos oficiales, los agentes comprobaron que carecía de una autorización administrativa válida para conducir.

Con estas dos últimas intervenciones, y sumando las actuaciones anteriores por hechos de la misma naturaleza, este conductor ha sido detectado e investigado hasta en cuatro ocasiones en el último año por circular sin permiso en vigor.

Tal y como ha relatado la Guardia Civil, esta "reiteración" delictiva "evidencia la importancia y eficacia de los controles preventivos" realizados por las patrullas encargadas de la vigilancia del tráfico.

Este delito, ha señalado, puede ser castigado con penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Asimismo, la reiteración de conductas de esta naturaleza puede agravar la respuesta penal.

Desde la Guardia Civil se ha apelado a la responsabilidad ciudadana y se recuerda que la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor careciendo de la autorización necesaria no es una mera infracción administrativa, sino un delito tipificado en el Código Penal.

Esta conducta, ha destacado, manifiesta una "grave" irresponsabilidad y un "desprecio por las normas de convivencia que pone en riesgo directo y flagrante la vida, la libertad y la integridad física del resto de los usuarios de la vía".

El crédito de puntos del permiso de conducción es el mecanismo que garantiza que un conductor es apto para circular; reincidir en su carencia multiplica el peligro potencial de sufrir o provocar siniestros viales de consecuencias irreversibles.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.