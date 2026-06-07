Huelva participa en tres proyectos colaborativos de emprendimiento en FP impulsados por la Junta

Curso de FP en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro centros de Formación Profesional de la provincia de Huelva participan actualmente en tres proyectos colaborativos de emprendimiento y fomento de la cultura emprendedora impulsados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Estas iniciativas forman parte de los 24 proyectos que se desarrollan en toda Andalucía con una inversión global de 1.180.606 euros y la colaboración de 64 entidades y empresas, además, cuatro centros onubenses fomentan la cultura emprendedora entre el alumnado de Formación Profesional.

Según ha informado la Junta en una nota, los centros onubenses implicados son el IES Alto Conquero de Huelva capital, el CPIFP Profesor José Luis Graiño de Palos de la Frontera, el IES Diego Rodríguez Estrada de San Juan del Puerto y el IES Guadiana de Ayamonte.

La provincia participa en tres proyectos colaborativos, uno de los cuales está coordinado desde Huelva. Se trata de 'Red Colaborativa de Aventureros', liderado por el IES Diego Rodríguez Estrada de San Juan del Puerto.

Esta iniciativa permitirá al alumnado especializarse en el diseño y dinamización de actividades relacionadas con las veladas, la supervivencia, la escalada, las vías ferratas y disciplinas náuticas como la vela y el catamarán, favoreciendo además el desarrollo de competencias emprendedoras vinculadas al sector de las actividades físico-deportivas y de ocio en la naturaleza.

Los proyectos tienen como objetivo principal la creación de semilleros y programas de emprendimiento ligados a centros de Formación Profesional que imparten ciclos formativos de grado básico, medio y superior.

La mitad de las iniciativas se orientan a impulsar la cultura de la FP en la empresa mediante la identificación conjunta de retos y soluciones innovadoras, mientras que la otra mitad se centra en la creación de viveros de emprendimiento en los que el alumnado desarrolla ideas de negocio con el apoyo de empresas, administraciones locales y la comunidad educativa.

En el conjunto de Andalucía participan 65 centros educativos y alumnado de 17 familias profesionales diferentes, especialmente de las ramas de Informática y Comunicaciones, Agraria, Administración y Gestión y Actividades Físicas y Deportivas.

La financiación máxima concedida a cada centro participante ha sido de 15.000 euros, con un límite de 60.000 euros por proyecto. Estas actuaciones están financiadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciadas por la Unión Europea a través del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO).