El IES Antonio María Calero de Pozoblanco (Córdoba), referente de innovación en el sector biotecnológico

El secretario general de Formación Profesional de la Junta, Florentino Santos, y el delegado territorial, Diego Copé, visitan el IES Antonio María Calero (Pozoblanco). - JUNTA DE ANDALUCÍA

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía impulsa en el presente curso escolar la innovación educativa en FP con una inversión de casi un millón de euros para proyectos colaborativos entre centros docentes públicos andaluces y empresas, con el fin de abordar retos reales del mercado laboral. Uno de esos proyectos es promovido por el IES Antonio María Calero (Pozoblanco), centro que han visitado en la jornada del lunes el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos, y el delegado territorial, Diego Copé.

Bajo el título 'Bioeduca: Innovación y transferencia de conocimiento en el sector biotecnológico andaluz', el proyecto integra elementos tecnológicos de vanguardia y una estructura organizativa colaborativa que ha conectado con éxito a centros de Formación Profesional con empresas punteras del sector biotecnológico andaluz, según ha detallado el Gobierno regional.

En el desarrollo del proyecto han participado activamente 131 estudiantes de los ciclos de grado superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y Anatomía Patológica y Citodiagnóstico pertenecientes a los institutos Antonio María Calero de Pozoblanco, La Fuensanta de Córdoba y Juan de Aréjula de Lucena.

Durante el proyecto, el alumnado trabaja con técnicas actualizadas como la extracción y purificación de ácidos nucleicos, clonación génica o análisis de proteínas. Estas prácticas se realizan tanto en las instalaciones de las empresas colaboradoras como en los laboratorios de los centros educativos, utilizando equipamiento especializado que garantiza una verdadera transferencia de conocimiento tecnológico.

Uno de los pilares fundamentales de Bioeduca ha sido potenciar la adquisición de competencias técnicas actualizadas que estén alineadas con las demandas reales del mercado laboral biotecnológico. Además, la utilización de kits educativos de bajo coste, diseñados conjuntamente por las empresas y el profesorado, ha fomentado en el alumnado el rigor técnico, la autonomía y el cumplimiento estricto de los protocolos normalizados de trabajo que encontrarán en su futuro laboral.

HABILIDADES TRANSVERSALES

El proyecto no se limita al aprendizaje técnico. También impulsa habilidades transversales decisivas para la empleabilidad, como el trabajo en equipo, la comunicación científica o la capacidad de adaptación a entornos tecnológicos cambiantes.

A nivel general, la Junta financia 17 proyectos de innovación en este curso: once están enfocados en la digitalización aplicada, con la implementación de herramientas digitales que modernicen las metodologías docentes y adapten la FP a los cambios tecnológicos y demandas del mercado laboral. Los seis proyectos restantes forman parte de la línea de actuación destinada a introducir técnicas innovadoras a través del intercambio directo de conocimientos entre los centros educativos y el tejido productivo. En ellos colaboran 63 empresas o entidades, 55 de ellas andaluzas.

En la provincia, un total de once centros han participado en proyectos colaborativos de innovación. Además del IES Antonio María Calero, otros dos centros coordinan en el curso 2025-26 proyectos de este tipo. Son el caso del IES Zoco, con un trabajo orientado a reforzar la Formación Profesional en el sector automotriz, y el IES Galileo Galilei, con el proyecto 'Red de sistemas IoT en invernaderos como recurso de aprendizaje y formación en gestión hídrica y cambio climático'.

"CAMBIO SIGNIFICATIVO"

Según palabras de Santos, "por primera vez se ponen en marcha estos proyectos colaborativos, que suponen un cambio significativo en el paradigma de trabajo de la FP, al fomentar una estrecha colaboración entre centros educativos de distintas provincias y el sector empresarial".

Igualmente, el secretario general de FP ha destacado que está abierto el período de solicitud para poner en marcha nuevos proyectos de innovación en FP, convocatoria que duplica el presupuesto para estos proyectos, dado que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destinará 2,2 millones de euros a proyectos colaborativos de innovación entre centros públicos andaluces de Formación Profesional y empresas del entorno productivo.

La presentación de solicitudes deberá realizarse de forma telemática a través del Sistema de Información Séneca hasta el 24 de febrero. La financiación de estos proyectos se realiza con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso).