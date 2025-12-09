El IES Los Neveros inaugura un 'Infopoint de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo' - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El IES Los Neveros ha celebrado un acto institucional que ha unido dos hitos de especial relevancia para la comunidad educativa: la inauguración del Infopoint de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo y la conmemoración del Día de la Constitución.

El evento ha contado con la presencia de la delegada de Desarrollo Educativo y FP, María José Martín, y del alcalde de Huétor Vega, Mario del Paso, acompañados por el equipo directivo del centro encabezado por su director, Juan de Dios Rodríguez Bailón.

Durante su intervención, la delegada María José Martín Gómez destacó el compromiso europeo del IES Los Neveros y su papel como referente educativo en la provincia.

Subrayó que la puesta en marcha del nuevo Infopoint "convierte a este instituto en un auténtico puente hacia Europa, reforzando la participación, el pensamiento crítico y la educación en valores democráticos".

Asimismo, reconoció la implicación de docentes y alumnado, afirmando que "Los Neveros es un ejemplo vivo del poder transformador de la educación y de cómo se construye ciudadanía desde las aulas".

La celebración del Día de la Constitución se ha puesto de manifiesto con la lectura, por parte del alumnado, de un manifiesto en defensa de la Democracia, un acto que la delegada calificó como "un ejercicio de compromiso cívico y madurez que demuestra la implicación del estudiantado en la defensa de los valores constitucionales".

Como parte del programa, se ha proyectado el vídeo en apoyo a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, una iniciativa que, según Martín Gómez, "vincula patrimonio, identidad y educación, reflejando la profunda dimensión europea de nuestra provincia".

La jornada ha incluido igualmente el descubrimiento de dos placas conmemorativas: la del XXV aniversario del IES Los Neveros, que celebra veinticinco años de trayectoria educativa, y la correspondiente a su acreditación como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo.

La inauguración del nuevo Infopoint, que funcionará como espacio informativo sobre la Unión Europea, marca un hito en la apertura del centro hacia la ciudadanía europea.

Este punto ofrecerá recursos, actividades, materiales y oportunidades de participación para el alumnado, consolidándose como una puerta directa hacia la comprensión del proyecto común europeo.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Durante el acto, la delegada destacó también la importancia de los programas de internacionalización que ya se desarrollan en los centros educativos de la provincia y que refuerzan la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

Recordó que la internacionalización en Andalucía se articula a través de diversas iniciativas europeas y autonómicas.

Entre ellas destacó los programas de Inmersión Lingüística para alumnado y profesorado, que permiten estancias financiadas en el extranjero; el Premio de Buenas Prácticas de la Enseñanza Bilingüe, que reconoce la excelencia de los centros públicos; y Picasso Mob, un programa que favorece intercambios individuales entre alumnado andaluz y francés.

A ello se suma el sello LabelFrancÉducation, que distingue a centros con enseñanza bilingüe francófona de calidad. El Plan de Desarrollo de Lenguas establece objetivos de certificación lingüística para alumnado bilingüe y no bilingüe, con convenios con entidades como Trinity, Cambridge, DELF, Camoes, YCT y HSK.

También destacó el Torneo de Debate Educativo de Andalucía, que impulsa la expresión oral y el pensamiento crítico en español, inglés y francés, con exhibiciones en alemán, chino y portugués.

El programa eTwinning, integrado en Erasmus+, favorece el trabajo colaborativo internacional mediante herramientas digitales, permitiendo que los centros participen en proyectos europeos innovadores.

El Programa Aulas Confucio introduce la lengua y cultura chinas en institutos andaluces mediante profesorado nativo y actividades culturales, ofreciendo preparación oficial para las certificaciones YCT y HSK.

La delegada también subrayó la importancia de los intercambios escolares recíprocos con centros extranjeros, el valor del Bachibac, implantado en el IES Generalife, que permite la doble titulación española y francesa, y el prestigio del Bachillerato Internacional, presente en centros públicos como el IES Padre Manjón.

"Todos estos programas fortalecen el plurilingüismo, la movilidad, la apertura cultural y la formación de un alumnado plenamente preparado para ejercer una ciudadanía europea activa", afirmó Martín Gómez.

ERASMUS+

Durante el acto la delegada puso el acento en el papel central de Erasmus+ en la provincia, al que definió como "una verdadera infraestructura educativa y cultural al servicio de la ciudadanía europea".

Destacó que Granada participa en todas las líneas del programa: Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas.

Decenas de centros de infantil, primaria y secundaria llevan a cabo proyectos de movilidad (KA1) que permiten al alumnado y profesorado desarrollar experiencias internacionales, mientras que los proyectos de cooperación (KA2) impulsan la innovación educativa junto a instituciones europeas.