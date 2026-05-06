El IES Santa Teresa de Jaén gana el V Torneo de Debate Educativo de Andalucía, que reúne a 120 alumnos

El IES Santa Teresa (Jaén) se proclama campeón del V Torneo de Debate Educativo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La fase autonómica del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía 2025/2026 ha reunido en Jerez de la Frontera a 120 alumnos procedentes de las ocho provincias andaluzas los días 5 y 6 de mayo, con el objetivo de consolidar el debate como una herramienta de aprendizaje, convivencia y formación ciudadana. El IES Santa Teresa (Jaén) se ha alzado con el primer puesto de este concurso.

Durante dos jornadas, estudiantes de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla han participado en sesiones de debate en español, inglés y francés, junto a exhibiciones en chino, alemán y portugués, según ha detallado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en una nota.

El Torneo de Debate Educativo de Andalucía tiene un carácter formativo y no competitivo. Su valor principal no está en el resultado, sino en el proceso: investigar, comprender, argumentar, escuchar al otro y aprender a defender una idea sin dejar de respetar las demás.

En total han participado 24 equipos de los Institutos de Enseñanza Secundaria de toda la comunidad autónoma, que han reflexionado sobre la pregunta: '¿Deben las plataformas digitales asumir responsabilidad legal directa por el ciberacoso perpetrado por sus usuarios?', invitando al alumnado a reflexionar sobre la convivencia digital, la responsabilidad en las redes y el papel de las plataformas en la protección de las personas usuarias.

Los centros que se han proclamado ganadores en las distintas modalidades han sido: en español, el campeón ha sido el IES Santa Teresa (Jaén) y subcampeón el SAFA San Luis de El Puerto Santa María (Cádiz); en inglés, campeón el IES Carlos III de Aguadulce (Almería) y subcampeón el IES Ángel Saavedra de Córdoba; y en francés, el campeón ha sido el IES Cristine Picasso de Málaga y subcampeón el IES Alto Conquero de Huelva.

Atendiendo al programa oficial, el 5 de mayo se desarrollaron las primeras rondas de debate en español, inglés y francés en el Conservatorio Joaquín Villatoro, así como las exhibiciones en chino, alemán y portugués y las sesiones posteriores en los Claustros de Santo Domingo.

Este miércoles han tenido lugar las sesiones finales en francés, inglés y español, junto con la entrega de reconocimientos y el acto de clausura en los Claustros de Santo Domingo, que se han convertido en un espacio de encuentro para alumnado, docentes, jurado, organización y centros participantes.