El IES Severo Ochoa de Granada moderniza sus instalaciones deportivas con una inversión de 385.000 euros

La delegada territorial de Educación de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, durante una visita a las obras. - JUNTAG

GRANADA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Pública Andaluza de Educación ejecuta en el IES Severo Ochoa de Granada capital unas obras que van a permitir modernizar las instalaciones deportivas y diversos espacios del centro mediante una inversión de 384.483 euros. Así lo ha comprobado in situ la delegada territorial de Educación de la Junta en Granada, María José Martín Gómez.

La intervención contempla la renovación integral de la pista polideportiva, la adecuación de la urbanización perimetral y la ampliación de la zona de aparcamiento, además de la impermeabilización de los lucernarios y la remodelación del despacho del departamento de Educación Física y su aseo. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de tres meses.

Durante la visita, la delegada ha destacado que "estas actuaciones contribuyen a que los centros educativos dispongan de instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales del alumnado y del profesorado. Invertir en infraestructuras es también invertir en una educación de mayor calidad".

Martín ha señalado que "la mejora de los espacios deportivos favorece la práctica de hábitos de vida saludables y permite desarrollar la actividad física en unas condiciones más seguras y confortables". Asimismo, ha añadido que "la renovación de los espacios exteriores y de las instalaciones complementarias repercute directamente en el bienestar de toda la comunidad educativa y en el adecuado mantenimiento del centro".

La actuación forma parte del programa de mejora y modernización de infraestructuras educativas que impulsa la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, para seguir adaptando los centros públicos andaluces a las necesidades actuales y ofrecer espacios cada vez más seguros, accesibles y funcionales.

El IES Severo Ochoa es uno de los centros educativos de mayor tamaño de la capital granadina. En la actualidad escolariza a 723 alumnos y alumnas y cuenta con una plantilla formada por 80 docentes y 13 profesionales de administración y servicios.

El instituto ofrece Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, Artes Plásticas, Imagen y Diseño, y Música y Artes Escénicas. Además, imparte Formación Profesional con los ciclos de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia y de Grado Superior de Integración Social, y dispone de una unidad específica de Educación Especial.

El centro ofrece servicio de comedor escolar y transporte escolar, y desarrolla una amplia oferta de programas educativos entre los que destacan Erasmus+, Erasmus+ de Formación Profesional, Bibliotecas Escolares, ALDEA, ComunicA, Hábitos de Vida Saludable, Escuela Espacio de Paz, PROA, Más Equidad, Proyecto Aprendizaje-Servicio, el Plan de Igualdad, el Plan de Actuación Digital (Código Escuela 4.0) y diversos programas culturales y de formación del profesorado, consolidándose como un referente en innovación educativa e internacionalización.