La inspección educativa andaluza será informada "de inicio" de un posible caso de acoso escolar

Archivo - Pancartas durante la huelga general estudiantil en solidaridad con Sandra Peña, contra el bullying y los discursos de odio. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

"En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso o ciberacoso ecolar, se informará del inicio del protocolo de actuación al servicio provincial de Inspección educativa. El director registrará las actuaciones realizadas a través del módulo habilitado para ello en el sistema de información Séneca".

Así figura en el proyecto de decreto de medidas para la mejora del sistema educativo y de la gestión de la actividad docente en la enseñanza no universitaria en Andalucía publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y consultado por Europa Press. "Muchas" de estas medidas "surgen del acuerdo" de 16 de julio de 2025 con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT.

Las medidas previstas en el borrador de decreto incorporan "mecanismos de simplificación administrativa y de agilización de los procedimientos que afectan al conjunto del sistema educativo andaluz mediante el desarrollo de la digitalización de procesos y la introducción de reformas normativas necesarias para reducir trámites burocráticos en los centros educativos y en la propia administración".

En el capítulo VI, el relativo a convivencia, se especifica la modificación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. En este caso, al tener constancia un centro de un supuesto caso de acoso escolar, "el equipo directivo se reunirá con el tutor de los alumnos afectados y los orientadores para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda".

Esta reunión "deberá registrarse, especificando la información recogida y las actuaciones acordadas a través del módulo habilitado para el registro de dicho protocolo en el Séneca", recoge el borrador de decreto. A continuación, "en todos los casos" en que haya indicios de un presunto acoso o ciberacoso, el centro informará del protocolo de actuación a la Inspección educativa y registrará las actuaciones realizadas en el Séneca.

En los casos de agresión al profesorado, el director del centro "notificará inmediatamente el hecho al inspector de referencia quien se personará en el centro y atenderá al profesional agredido" y registrará las actuaciones en el Séneca.